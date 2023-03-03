Выставка «Первая позиция. Русский балет», премьера оперы «Набукко», работы Ларисы и Павла Ткаченко, юбилейный концерт группы «Пикник»

03 марта, пятница, 09:12

Обзор самых ярких событий в культурной жизни Петербурга.

В Манеже открылся масштабный выставочный проект "Первая позиция. Русский балет" - всё о балете.

В Мариинском-2 в воскресенье представят первую премьеру этого года - оперу Верди "Набукко".

В галерее "Мойка, 104" открылась выставка Ларисы и Павла Ткаченко: живопись и текстиль.

Легендарная группа "Пикник" концертом "Настоящие дни" отметит своё 40-летие в СК "Юбилейный".

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская, Первый канал, Санкт-Петербург