Выставка «Первая позиция. Русский балет», премьера оперы «Набукко», работы Ларисы и Павла Ткаченко, юбилейный концерт группы «Пикник»

Обзор самых ярких событий в культурной жизни Петербурга.
В Манеже открылся масштабный выставочный проект "Первая позиция. Русский балет" - всё о балете.
В Мариинском-2 в воскресенье представят первую премьеру этого года - оперу Верди "Набукко".
В галерее "Мойка, 104" открылась выставка Ларисы и Павла Ткаченко: живопись и текстиль.
Легендарная группа "Пикник" концертом "Настоящие дни" отметит своё 40-летие в СК "Юбилейный".
Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская, Первый канал, Санкт-Петербург