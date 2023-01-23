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23 января, понедельник, 10:13

Выставка "Артерии Победы" открылась в Музее железных дорог

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18 января 1943-го года в результате операции "Искра" была прорвана блокада Ленинграда. В течение 20 дней железнодорожники возвели 33 километровую линию "Шлиссельбург – Поляна", по которой ходили вот такие паровозы - спасители нашего города.

Выставка "Артерия Победы" – это рассказ о работе железнодорожников  Ленинграда во время войны, в том числе и во время блокады. О их роли в снабжении города, а значит и в его спасении. Подробнее о новом проекте в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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