Весенние мотивы или Новый Год по восточному календарю

07 февраля, вторник, 14:49

Если для россиян Новый год – это главный зимний праздник, то для китайцев он непосредственно связан с наступлением теплого времени года. Праздник весны или китайский Новый год в северной столице в этом году отметили с особым размахом. Целых восемь дней культурного календаря Петербурга посвящены этому событию.

Танец дракона – именно с этого яркого шествия традиционного на востоке начинается Новый год. В культуре Поднебесной мифические существа всегда занимали почетное место и неудивительно, что им и отведена главная роль на празднике. Как и красному цвету, который считается для китайцев особенным в эти дни.

Лю Шуан, мастер китайской чайной церемонии: "У нас есть такая легенда , если вы знаете Не – это по-китайски Год, и раньше мы считали, что это какой-то зверь, он кушает человека, и он боится красного и боится громких звуков. И поэтому мы запускаем фейерверки и носит красный цвет , чтобы все эти неприятные вещи ушли из нашей жизни".

В Китае праздник весны считается семейным торжеством. В этот день все родственники стремятся собраться вместе, где бы ни жил и где бы ни находился каждый член семьи. И даже вдалеке от родины китайцы стараются сохранять эту традицию. Пятнадцатилетняя пианистка Нини Чэнь родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Девушка признается, что, несмотря на то, что русская культура сыграла большое значение в формировании ее как личности, корни свои она никогда не забывает.