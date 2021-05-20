Важные события недели в Петербурге

20 мая, четверг, 11:08

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге вновь растет. За неделю количество новых случаев заболевания возросло на 4.4 %, госпитализаций - на 25%. Больницы города разворачивают дополнительные инфекционные койки. В том числе возобновит свою работу павильона № 5 временного госпиталя в "Ленэкспо".

Медики призывают петербуржцев пройти вакцинацию от COVID-19. В городе работают 134 стационарных и 15 мобильных прививочных пунктов вакцинации. Полный курс вакцинации уже прошли более 519 тысяч человек.

ОТБИВКА

В 2020 году в Петербурге построено 10 школ и 31 детский сад. Отремонтированы 146 учреждений образования и 6 загородных детских оздоровительных баз. Открыты несколько новых центров цифрового образования. Итоги непростого прошедшего учебного года подвели на заседании городского правительства. На развитие образования в Петербурге в 2020 году из городского бюджета было выделено 152 миллиарда рублей.

ОТБИВКА

Последние звонки в школах в этом году пройдут 22 мая. Если повезет с погодой – то с привычной линейкой для выпускников на улице. Если все-таки будет дождь, то праздник придется устраивать отдельно для каждого класса – объединять всех учеников в одном помещении нельзя по санитарно-эпидемиологическим нормам. Окончательное решение о дате, месте и формате проведения линейки будет принимать директор школы.

24 мая девятиклассники сдают ОГЭ по русскому языку, а у выпускников 11 классов с 25 мая начнутся Государственные выпускные экзамены

ОТБИВКА

Самый масштабный в России парад ретро-транспорта пройдет 22 мая. По улицам города проедут 260 транспортных раритетов: автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили. Парад стартует в полдень на Морской набережной, затем колонна проследует по Васильевскому острову и Невскому проспекту.

Парад пройдет в рамках II международного транспортного фестиваля SPbTransportFest, который стартует уже сегодня, и включает в себя обширную программу выставок, презентаций и деловых мероприятий.

ОТБИВКА

Новую модель электробуса представили на "Невском заводе электрического транспорта". 18-метровая машина повышенной вместимости может отработать целый день на одной зарядке и может проехать до 250 километров. Это по-настоящему экологически чистый транспорт: все системы и агрегаты работают на электричестве. В салоне множество деталей для удобства пассажиров: от юсб-зарядок до подогрева сидений.

Сборка модели уже завершена и скоро сочленённый электробус семейства "Пионер" выйдет на тестовые испытания на улицах города.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург