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29 июля, четверг, 13:00

Новые станции метро появятся в Петербурге к 2024 году. Приёмная кампания в колледжи. Международная математическая олимпиада. Итоги. "Нормальное место" для социальных проектов

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

В Петербурге появится 6 новых станций метро. Которые должны открыться к 2024 году. Об этом глава города заявил на совещании по вопросам развития транспортной системы, которое провел президент Владимир Путин. Одна из станций – Кудрово – будет находиться на территории Ленинградской области. Интересы региона представил губернатор Александр Дрозденко.

Также на совещании с президентом обсуждалось строительство восточного скоростного диаметра и второй кольцевой автодороги.

Несмотря на пандемию, Петербург остается одним из самых востребованных туристических направлений в России. И первым в стране разработал комплекс мер поддержки сферы гостеприимства. Это налоговые льготы и прямая финансовая помощь общим объемом около 4 млрд рублей. Также город стал самым активным участником программы "туристический кэшбек".

Туристический кешбэк позволяет вернуть 20% стоимости поездки по России, при оплате путешествия картой "Мир".  В программе принимают участие 135 туристических организаций Северной столицы.

Обучение в колледжах становится все более популярным среди выпускников Петербурга. Конкурс на популярные специальности составляет 4–7 человек на место. Традиционно наиболее востребованы направления, связанные информационными технологиями. Из рабочих специальностей – сварочное производство и ремонт автомобилей.

В прошлом году конкурс на одну из ИТ-специальностей составил рекордные 17 человек на место. На эти направления добавили бюджетных мест – и увеличили контрольные цифры приема. Окончательные итоги этого года подведут после окончания приема заявлений, то есть после 15 августа.

Международная математическая олимпиада прошла в Петербурге на базе Герценовского университета. В ней приняли участие более 600 школьников  из 109 стран. Российская команда заняла 2 место, уступив победу только команде из Китая. 3 место заняла Корейская математическая сборная.

Российская команда заработала 5 золотых медалей и одну серебряную. А петербуржец Максим Туревский занял 2 место в мире в индивидуальном зачете.

Скоро в Петербурге откроется "Нормальное место". Пространство осознанного потребления, благотворительности, культуры и творчества на берегу Финского залива.  Проект объединит три некоммерческие организации, инклюзивное кафе "Огурцы" и сеть магазинов "Спасибо!". Идея – действовать сообща, чтобы помогать большему количеству людей.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый  канал. Петербург

 
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