В больницах Ленинградской области смогут дистанционно отслеживать состояние здоровья жителей. Новый детский сад скоро появится в Шушарах. Комитету по социальной политике Петербурга 30 лет

15 июля, среда, 01:20

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

В больницах Ленинградской области смогут дистанционно отслеживать состояние здоровья жителей. Заместитель председателя Сбербанка Ольга Голодец вручила губернатору области Александру Дрозденко сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения. Теперь врачи смогут контролировать самочувствие 11 тысяч пациентов с коронавирусом дистанционно. Эту систему уже опробовали в Тихвине. Там удаленно наблюдали за состоянием здоровья более двух тысяч пациентов с ковидом.

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области:

"Мы внедряем там возможности дистанционного консультирования. Это и возможность электронной медицинской карты. Мы проговаривали вопросы телемедицины и дистанционного консультирования. Это и электронные рецепты. Это много сервисов, которые позволяют людям облегчить доступ к консультациям по медицинским услугам".

В Шушарах уже к концу этого года появится новый детский сад на триста двадцать мест. Ход работ накануне оценил глава Пушкинского района. На данный момент в здании ведется черновая отделка, прокладывают коммуникации и монтируют теплые полы в группах. Детский сад будет с бассейном, большим спортивным и музыкальным залами. Строители обещают сдать объект в декабре.

Владимир Омельницкий, Глава администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга:

"Конечно, еще понадобится время закупить необходимое оборудование и открыть детский сад. Я думаю, в кротчайшие сроки в 22-ом году, не дожидаясь 1 сентября, откроем этот детский садик, учитывая высокую потребность в местах детских садов".

Также от детского сада проложат две дороги, ведущие к жилым домам, заселение которых будет позже, чем откроется этот детское учреждение.

В Петербурге завершается подача документов на оплату полной стоимости детских путевок в организации отдыха на третью смену. Все заявления необходимо подавать в МФЦ. Те, кто хотел отправить своего ребенка отдыхать в четвертую смену, то подать документы нужно до 6 августа. На полную оплату стоимости путевок могут претендовать льготные категории граждан. На возмещение части стоимости путевок могут претендовать работающие родители. Документы для получения сертификата так же подаются в МФЦ.

Виталий Симонов, Нач. отдела по работе со средствами массовой информации МФЦ Санкт-Петербурга:

"Новая мера поддержки, которая была введена с 25 мая. Это называется туристический кэшбек. МФЦ не участвуют в этом. Но родители, которые оплатили путевку своему ребенку в детский лагерь картой МИР, имеют возможность получить возврат 50 процентов потраченных средств. Происходит это автоматически. Но если оплата была произведена до 25 мая, то нужно подать заявление на федеральном портале госуслуг".

Парковка автомобиля на велодорожке обойдется в 3000 рублей. Об этом штрафе накануне Городской центр управления парковками напомнил автомобилистам. Именно он теперь фиксирует неправильную парковку по всему городу и рассылает нарушителям "письма счастья". Парконы, кстати, уже ездят по всем улицам, где есть велодорожки, регулярно и даже ночью. И с ними не договоришься. Нарушения фотографируется и в автоматическом режиме начисляется штраф.

Михаил Курдяев, И.о. директора Городского центра управления парковками:

"У нас на данный момент есть 24 автомобиля, оборудованные специальными приборами, которые фиксирует нарушения. И соответственно, машины в автоматическом режиме по определенным маршрутам объезжают город, фиксируют правонарушения и выписывают штрафы. Дорогие автолюбители, будьте внимательными! Не паркуйтесь на велодорожках, не паркуйтесь под знаками остановка и стоянка запрещена. Вас будут ждать штрафы".

Тридцать лет – городскому Комитету по социальной политике. Эта служба создавалась в девяностые годы, когда остро стоял вопрос помощи гражданам: обеспечения продуктами и выплатой пенсий. Система социальной защиты населения в городе создавалась исходя из реальных потребностей людей. Сегодня система социальной защиты населения города насчитывает более ста пятидесяти учреждений, которые оказывают помощь и социальные услуги широкого спектра восьмидесяти пяти категориям петербуржцев.

Александр Ржаненков, Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:

"Сегодня нужно, в первую очередь, сосредоточиться на решении проблем граждан, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Сегодня у нас в трудных ситуациях находятся семьи с детьми, у которых нет льгот, большие затраты на содержание семей и себя. Благодаря указу президента, они сдвинулись".

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.