В Шереметевском дворце открылись три новых зала. Дирижер Лейф Сегерстам даст концерт в Филармонии. Народный хит "Кыся" с Дмитрием Нагиевым в главной роли отмечает 20-летие на сцене Ледового дворца.

21 февраля, пятница, 11:33

Авлосы, лиры, кифары и букцины - к сожалению, инструменты Древней Греции не дожили до 21 века, но вот такими их увидели мастера 19 века, увидели и реконструировали. Теперь они украшают один из трех новых залов постоянной экспозиции Музея Музыки в Шереметевском дворце.

Древнюю Грецию в экспозиции Этрусской гостиной можно даже услышать. А по соседству, в Желтой гостиной, Музыкальном салоне графов Шереметевых тоскует по звукам рояль Михаила Глинки, выступавшего в доме, душой которого была Анна Сергеевна, первая жена Шереметева. А вот Парижский кабинет Александра Глазунова оказался в музее по воле его приемной дочери, завещавшей вернуть в Петербург вещи отца, покинувшего родину в 1928 году.

Наталья Метелица, Директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства:

"Вот это кофр, с которым он путешествовал, это его бюро, а это письменный стол, на котоом написаны многие произведения..."

Рояль, принадлежавший Глазунову, в отличном состоянии, так что скоро непременно зазвучит в новом пространстве Парижской гостиной для посетителей Музея музыки.

Лейф Сегерстам, финский композитор, скрипач, пианист и дирижер-легенда за пультом невероятно эмоционален. Один из самых ярких музыкантов наших дней возглавлял королевскую оперу в Стокгольме и Финскую национальную оперу, крупнейшие симфонические оркестры Европы, а с 2017-го сотрудничает с Государственным академическим симфоническим оркестром Петербурга. 2020-й год начался с работы над двумя первыми симфониями Сибелиуса и Шостаковича.

Лейф Сегерстам, Дирижер:

"Славянский темперамент фантастический – открытость, тепло... Это как финн, когда он пробудился, я пробужденный финн: я люблю Санкт-Петербург и русских музыкантов." С первой симфонии Шостаковича в 19 лет началась мировая слава композитора, а симфонию Сибелиуса связывают с финским эпосом "Калевала". 24 февраля в Большом зале филармонии ГАСО под управлением Лейфа Сегерстама исполнит две первые симфонии двух великих композиторов 20-го века.

Художник Борис Кустодиев признавался: к портрету меня тянет больше всего. За портреты он получал премии и медали – и на выставке в KGallery можно увидеть не только знаменитые холсты, но и малоизвестные рисунки. Набросок будущего портрета жены Шаляпина и портрет Акакия Акакиевича из гоголевской шинели, для которой Кустодиев создавал иллюстрации. Но на этом сюрпризы не заканчиваются.

Ксения Ремизова, Куратор выставочных проектов:

"Мало кто знает, что Кустодиев увлекался фотографией. Среди снимков с Петербургом связана фотография в его мастерской, где ему позирует супруга на фоне картины "Базар в деревне"..."

Более 100 произведений Бориса Кустодиева из музейных и частных собраний – от графики до скульптуры – в пространстве KGallery до 26 апреля.

Спектакль-провокация, спектакль-притча и вечная "история любви" - все это об одной постановке! "Кыся" – народный хит: уже 20 лет зритель смеется и плачет над историей дворового кота Мартына, а спектакль собирает рекордные аншлаги по всему миру – от Европы до Америки. В Петербурге поклонников "Кыси" уже не вмещают обычные театральные залы: актерам пришлось освоить БКЗ "Октябрьский" и Ледовый. Дмитрий Нагиев, блистающий в роли обаятельного хвостатого дон-жуана, скромно недоумевает: "как нам это удается!.."

Дмитрий Нагиев, Актер:

"Это загадка, которую мы до сих пор пытаемся разгадывать. Кажется, 2 года прошло, а уже 20! Мы пытаемся расти (не только в боках, хотя это удается лучше всего), но и внутренне развиваться. Я пытаюсь говорить себе, что мы идем к свету! И зритель выходит, может быть, в состоянии художественной эйфории!"

Сегодня в 19.00 в Ледовом дворце вечно юный "Кыся" отметит 20-ю годовщину очередным спектаклем. В финале зрителей ожидает полная эйфория и музыкальный сюрприз!

Анастасия Тамило. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.