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20 октября, пятница, 12:50

В Петербурге возродили "Общество поощрения художеств"

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Выставкой традиционного натюрморта и русского пейзажа открылась галерея «Общества поощрения художеств». Аналога одного из самых значимых художественных объединений в истории России.

Карл и Александр Брюлловы, Иванов и Верещагин, Клодт, Крамской и Маковский в разные годы получали от общества денежные пособия и обучение за границей. Инициатор возрождения Общества поддержки художеств Людмила Ермолина, планирует двигаться в том же направлении. Первые шаги уже сделаны.  

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург                                                                                                                                       

 
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