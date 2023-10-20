В Петербурге возродили "Общество поощрения художеств"

20 октября, пятница, 12:50

Выставкой традиционного натюрморта и русского пейзажа открылась галерея «Общества поощрения художеств». Аналога одного из самых значимых художественных объединений в истории России.

Карл и Александр Брюлловы, Иванов и Верещагин, Клодт, Крамской и Маковский в разные годы получали от общества денежные пособия и обучение за границей. Инициатор возрождения Общества поддержки художеств Людмила Ермолина, планирует двигаться в том же направлении. Первые шаги уже сделаны.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург