В Петербурге спасли жизнь маленькому пациенту с редкой опухолью сердца. О работе Педиатрического университета и о том, как спасают жизни малышей

17 декабря, четверг, 10:12

46 описанных случаев во всем мире. В Петербурге спасли жизнь маленькому пациенту с редкой опухолью сердца. Сложнейшую операцию провели специалисты клиники Педиатрического университета. О работе неонатальных хирургов и о том, как спасают жизни малышей.

Сейчас двухлетний Серафим уже идёт на поправку. Врачам пришлось бороться за жизнь мальчика, опухоль на сердце начала мешать его нормальной работе, как осложнение развился отёк лёгких. Ребенка пришлось подключить к аппарату ИВЛ. В тяжелом состоянии его доставили из Новгорода. Все начиналось как обычное орви.

Врачи Педиатрического университета каждый день проводят теле консультации с коллегами со всей страны. В тех случаях, когда не удаётся оказать помощь в регионе, пациентов переводят сюда. Как маленького Серафима, помочь которому могли только лучшие врачи.

Некоторые попадают сюда сразу после рождения. Варваре сделали операцию, когда ей был всего 1 месяц, на плановом осмотре в поликлинике у ребёнка обнаружили нейробластому в левом надпочечнике .Сейчас девочке 3,5 года, она растёт и развивается как все ее сверстники, и в семье вот-вот появится второй малыш.

Доктора советуют не пренебрегать плановыми осмотрами, нередко развитие патологий проходит бессимптомно. И доверять специалистам, ведь современная медицина способна выявлять заболевания еще во время беремености и оперировать даже новорожденных младенцев.

Лиза попала под наблюдение врачей ещё в животе у мамы, после второго скрининга: на узи обнаружилось удвоение почки. Решение об операции было принято, когда малышке было 6 месяцев.

Сейчас, в период пандемии, клиника Педиатрического университета оказывает медицинскую помощь в полном объеме. Плюс - открыто отделение для лечения детей с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. На днях за свой ежедневный труд ректору педиатрического университета Дмитрию Иванову вручили почетный знак за особый вклад в развитие города.

Удаление опухолей сердца и кожи, сложные нейрохирургические вмешательства, за которые не берутся в других клиниках – в Петербург приезжают дети со всей страны. И благодаря профессиональному коллективу и энтузиазму врачей Педиатрического университета здоровых детей и счастливых семей в нашей стране становится больше.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург