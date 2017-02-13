В Петербурге прошел день памяти Пушкина

13 февраля, понедельник, 12:43

Ровно 180 лет назад, спустя почти двое суток после дуэли с Дантесом, сердце великого русского поэта, здесь на Мойке 12, остановилось. Ежегодно почтить память Александра Сергеевича приходят сотни петербуржцев.

В 14.45 в день смерти Пушкина во дворе на Мойке 12 многолюдно и тихо одновременно. Минутой молчания и памятным собранием здесь вспоминают о трагических событиях 1837 года. Эта традиция в Петербурге неизменна вот уже почти сто лет. Она появилась благодаря поэтам серебряного века.

Сергей Некрасов - Директор Всероссийского музея А.С.Пушкина:

"Николай Гумилев, Анна Ахматова, Александр Блок, Ходасевич придумали отмечать обязательно день памяти. В феврале 1921 года они это провозгласили. А дальше в августе того же 21 года умирает Блок, расстрелян Гумилёв, вскоре уезжает в эмиграцию Ходасевич, перестают печатать Ахматову. Видимо, у поэтов есть такое как-то пророческое ощущение, что надо сейчас, и конечно, низкий им поклон за такую великую традицию."

В этот день в музей-квартиру Пушкина вход всегда свободный. Посетителям предлагают пройти довольно необычным маршрутом. Вот эту дверь открывают здесь раз в году. На ней, как и 180 лет назад, висят листы о состоянии здоровья Александра Сергеевича в роковые сорок шесть часов. И именно через нее пускали современников поэта прощаться с ним.

Галина Седова – Заведующая мемориальным музеем-квартирой А.С. Пушкина:

"Когда Пушкина не стало, его тело вынесли в переднюю, потому что, по приказу царя, кабинет был опечатан, там были рукописи поэта. Сейчас здесь музей. И поэтому мы можем себе позволить не вешать печать в этот день на двери кабинета, а открыть кабинет. И мы видим его в совершенно неожиданном ракурсе. Сегодня можно увидеть стол и кресло на своих местах."

По традиции, памятная панихида прошла и в церкви на Конюшенной площади, там, где отпевали Пушкина. И если в 1837 году проводить поэта в последний путь могло только высшее общество - из-за опасений большого скопления народа, попасть смогли только те, у кого были билеты – сегодня отдать дань памяти Александру Сергеевичу мог любой желающий.

Отец Константин – Настоятель церкви Спаса Нерукотворного Образа:

"День смерти Пушкина всегда выпадает на неделе о блудном сыне.. Это знаковое явление, потому что для нас важно, чтобы мы видели в Пушкине не блудного сына, а прощеного грешника."

Метрическую книгу церкви Спаса Нерукотворного Образа, в которой была сделана запись о причине смерти поэта, в эти дни можно увидеть в Институте Русский литературы. Там открылась выставка «Пушкин. Последний Путь». Экспозиция небольшая, но ценна тем, что включает предметы, редко покидающие архивное хранилище. Например, вот это особый экспонат - тетрадь для записей, которую Александр Сергеевич приобрел для работы, но в которой так и не успел сделать ни одной строчки.

Лариса Агамалян - Заведующая Литературным музеем Пушкинского Дома:

"Тетрадь изначально пушкинская. Пушкин приобрел ее, как писал Жуковский, чтобы записывать свои малые стихотворения. Но заполнять ее он даже и не начал. Жуковскому она попала пустой. Жуковский написал, что он принял эту тетрадь из рук смерти."

Редкие книги можно было увидеть и в Центральной Детской библиотеке им. Пушкина. В этом году читателям представили здесь уникальные прижизненные издания поэта. Например, поэма «Руслан и Людмила», выпущенная в 1820 году, где присутствует первая иллюстрация к произведению, а также водяные знаки на страницах.

По традиции, в этот день здесь звучат и стихи Пушкина. Вот уже несколько лет в библиотеке работает открытый микрофон – любой желающий может подойти к нему и прочитать понравившиеся строчки из произведений поэта. И если раньше трансляция велась только внутри здания, то в этом году Пушкина слушала вся Большая Морская улица.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

