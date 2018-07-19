В Петербурге прошел Второй Международный фестиваль-конкурс имени Георга Отса

19 июля, четверг, 15:02

В Петербург приехали 77 молодых оперных исполнителей из 9 стран мира. В северной столице прошел второй международный фестиваль-конкурс имени Георга Отса.

Из 77 участников этого года до финала дошли только 11. Галина Беневич одна из них. Она приехала из Польши. Попасть на этот фестиваль-конкурс девушка мечтала еще в прошлом году. Не смотря на то, что она уже состоявшаяся певица - служит во Вроцлавском оперном театр -, для нее это шанс познакомиться с профессионалами в области музыкального менеджмента. В жюри здесь не вокальные педагоги, как часто бывает, а продюсеры, кастинг-менеджеры и представители различных оперных театров.

Галина Беневич – Участница международного фестиваля-конкурса имени Георга Отса:

"Это такая своеобразная аудиция, потому что к этим людям попасть в частном порядке или на аудицию отдельную очень сложно. Этот конкурс дает реальный шанс молодым певцам, чтобы проявить себя и быть услышанным ими."

В составе жюри есть и оперные агенты, один из них Лука Тарджетти из Италии. Он продвигал многих известных оперных певцов, и ежегодно ищет новые таланты. Возможно, после завершения этого конкурса, шанс попасть на мировые оперные сцены появится и у кого-то из его участников.

Лука Тарджетти – Оперный агент, председатель жюри международного фестиваля-конкурса имени Георга Отса:

"Я уже второй раз нахожусь на этом конкурсе, и хочу сказать, что в этом году уровень исполнителей гораздо выше. Я уже присмотрел для себя даже не одного, а двух молодых певцов. Имена пока не буду называть. Но, я думаю, что в ближайшее время вы услышите новые имена в списке оперных звезд. Это однозначно!"

Голос, индивидуальность, интересная интерпретация произведения. Конкурс достаточно сложный и неслучайно носит имя легендарного певца Георга Отса. Он одинаково блестяще исполнял как оперные партии, так и эстрадные песни и оперетту. Чего только стоит знаменитая ария Мистера Икс из знаменитой "Принцессы цирка" Кальмана.

Георг Отс родился в Петрограде в Георгиевской больнице, в открытое окно которой доносились звуки духового оркестра. Правда, дальнейшая жизнь его была больше связана с Эстонией. Но о петербургских корнях музыканта сегодня в нашем городе не забывают. Доказательство тому — этот фестиваль-конкурс...

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.