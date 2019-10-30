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29 октября, вторник, 14:17

Лев Понарошку отметил свой юбилей. Какие новые программы приготовил фестиваль "Детские дни в Петербурге" своим юным поклонникам?

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Лев – это не кошка, лев - Понарошку! Именно с таких слов стартовало праздничное шествие по центральным улицам Северной столицы. Так прошли "Детские дни в Петербурге".

В этом году фестиваль "Детские Дни в Петербурге" празднует свое 15-летие. Поэтому юбилей решено было отметить масштабно и красочно – праздничным шествием, подготовка к которому началась за несколько часов  до официального старта. В Центральном музее связи открылись четыре мастерские. В каждой работа кипела - пока одни репетировали танцевальные движения, другие создавали яркие маски с главным героем фестиваля - львом Понарошку. Карина Максимова не первый год участвует в этом мероприятии. И по словам девочки,  для нее это всегда долгожданное событие – ведь именно в этом время музеи раскрываются иначе для посетителей.

Центральный музей связи имени Попова – уже постоянный участник Детских дней в Петербурге. Каждый год здесь готовят особую программу, которая рассчитана на подростков. На этот раз разработали  маршрут, посвященный  социальным сетям и интернет-месенджерам.

Загадки, логические цепочки и детективные истории в этом году стали, можно сказать, сквозной линией фестиваля. Тема "детских дней" - вещественные доказательства. И музеи города – лучшее место, где их можно поискать.

В особняке Румянцева в этом году маршрут проходит по парадным залам, в которых ребятам предстоит разгадать тайны дома. Семья Луценко – завсегдатаи этого фестиваля. В прошлом году они обошли 13 музеев. Но в гостях у графа Николая Петровича еще не были. Поэтому к выполнению заданий здесь подошли со всей ответственностью. К поискам  знака герцога Лейхтербергского на  главной лестнице у скульптуры Венеры подключили даже взрослых.

Если основная программа фестиваля все 15 лет неизменна, в ней традиционно участвуют 20 музеев, то дополнительная каждый год удивляет своим разнообразием. Например, в этот раз в Музее советских игровых автоматов вещественные доказательства искали в настоящей халабуде, которую сами дети и построили из одеял и подушек.

Кроме того, настоящая детективная история произошла и с главным символом фестиваля -  Львом Понарошку. Если раньше его можно было встретить только на рекламных плакатах и страницах игровых путеводителей, то теперь можно было увидеть и вживую.

В сопровождении маленьких жонглеров, танцоров и музыкантов Лев Понарошку отметил свой 15 день Рождения. А вместе с ним и сам фестиваль "Детские дни в Петербурге", который продлится в северной столице до 4 ноября, в дни школьных каникул.

 
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