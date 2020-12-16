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16 декабря, среда, 10:21

В Петербурге проходит VI Отрытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

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В Петербурге в эти дни проходит шестой открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы". Из-за пандемии он организован в очно-дистанционном формате. Участники соревнуются под прицелом видеокамер.

В этом году соревнования на региональном этапе проводятся по 169 компетенциям. Сорок из них представлены на чемпионате впервые. Железнодорожная – одна из них. На базе Санкт-петербургского техникума железнодорожного транспорта работает пять конкурсных площадок. Вот здесь, например, будущие помощники машинистов отрабатывают нестандартные ситуации при управлении локомотивом.  Причем их действия оценивают не только эксперты на месте, но и судьи из других регионов, которые  наблюдают  за происходящим дистанционно.

 

Компетенция "Ландшафтный дизайн" на шестом региональном этапе впервые проходит на базе Академии управления городской средой, градостроительства и печати. В отдельном здании здесь организовали конкурсную площадку, где одновременно могут работать сразу четыре команды. В течение трех дней под прицелом видеокамер участники выполняют задание – дизайн малого сада.

 

Главная задача чемпионата "Молодые профессионалы" - создание системы профобразования, которая не просто отвечала бы запросам времени, но и опережала их. Ситуация меняется. Это видно и по растущему интересу школьников к такому образованию. В этом году больше половины из них после 9 класса пошли в колледжи.

 

 В компетенции поварское дело участвуют  семь студентов из разных колледжей Санкт-Петербурга. За каждым пристально наблюдают эксперты – одни оценивают соблюдение санитарных требований, другие - технологические процессы, третьи - вкус. Время на приготовление блюд строго регламентировано. Впрочем, практически, как и каждое действие участников чемпионата.

 

Победители в региональном этапе  будут представлять Петербург на национальном чемпионате в следующем году. Но для многих победа здесь не так важна, как участие. Ведь вместе с экспертами на соревнованиях к ребятам присматриваются и представители крупных компаний – будущие работодатели. Одна из главных задач этого конкурса — повысить престиж рабочих профессий, и выполняется она сегодня на "отлично" по всей нашей стране.

 

Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
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