В Петербурге подготовлен второй пакет мер для бизнеса. В Ленинградской области родителям окажут психологическую помощь. Заболевших в лёгкой форме коронавируса теперь будут лечить на дому

23 апреля, четверг, 14:47

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями и решениями в стране, и в Петербурге. В Северной столице продолжает действовать режим самоизоляции. Как и чем живет город в эти дни?

Число заболевших короновирусной инфекцией в Петербурге продолжает расти. По данным Роспотребназдора резкий скачок связан с увеличением количества тестов: если несколько дней назад в городе было 17 лабораторий, обрабатывающих результаты, то сейчас их уже 20. Причем по статистике, у половины заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Именно поэтому самоизоляция — сегодня единственный выход, чтобы уберечь себя и близких. Пока врачи сражаются с инфекцией в больницах, чиновники стараются поддержать горожан. В Петербурге подготовлен второй пакет мер для бизнеса. Причем на этот раз с учетом мнения самих бизнесменов.

Глава города поручил профильным комитетам проработать предложения предпринимателей и начать с ними работать. Напомним, первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса включает в себя ряд налоговых преференций, в частности, снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения, снижение налога на имущество организаций на 50%, отмену авансовых платежей на имущество. Кроме того, предусмотрена отсрочка по уплате аренды за пользование городским имуществом. Еще одна важная мера — освобождение от проверок.

В Ленинградской области начали бесплатно оказывать психологическую помощь родителям, чьи дети вынуждены находиться на дистанционном обучении .Инициатором проекта стал Консультационный центр на базе Ленинградского областного института образования. Психологи рассказывают не только как правильно настроить ребенка, но и как не выйти из душевного равновесия самому взрослому.

Петербуржцев с легкой формой коронавируса теперь будут лечить на дому. В Комитете по здравоохранению утвердили алгоритм предоставления медицинской помощи таким пациентам. Госпитализировать теперь будут только с лихорадкой от 38 градусов, жалобами на отдышку и нехватку воздуха.

Медработникам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты. При первом посещении у пациентов будут брать анализ на COVID-19 и согласие на амбулаторное лечение. Первые восемь дней врач ежедневно будет общаться с пациентом по телефону или через видеосвязь. Кроме того, всем заболевшим работающим петербуржцам сразу предоставят больничный лист на 14 дней. В настоящее время в Северной столице на дому лечатся 723 пациента с подтвержденным диагнозом короновирусной инфекции.

В Пушкине полным ходом идет строительство нового многофункционального медицинского центра Западного военного округа. Общая готовность здания сейчас превышает 65%. Строители уже завершили сборку и монтаж металлоконструкций и приступили к установке сэндвич-панелей. Чтобы объект сдать вовремя и в срок на стойку дополнительно были привлечены рабочие. Сейчас здесь трудятся 600 рабочих и 61 единица строительной и специальной техники. Работы ведут в круглосуточном режиме в три смены специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Комплекс рассчитан на 60 коек. Первых пациентов здесь примут уже 15 мая. Подробный репортаж о строительстве многофункционального медицинского центра смотрите через полчаса, в нашем следующем включении из Петербурга.

Ирина Товкалева, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.