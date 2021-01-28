В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда. В Лугу прибыл "Поезд Победы". Александр Беглов встретился в Татьянин день со студентами. Погода в Петербурге вновь будет зимней

28 января, четверг, 11:53

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Мероприятия в память о защитниках и жителях Ленинграда времен Великой Отечественной войны прошли на Пискаревском кладбище и других мемориалах Петербурга. Они были организованы в день семидесяти семилетия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На Пискаревском кладбище, крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, в этом году людей значительно меньше. Из-за пандемии не приехали иностранные делегации. На торжественно-траурной церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы и венок. В ней приняли участие так же члены правительства города, депутаты, судьи, силовики, члены общественных и ветеранских организаций.

"Поезд Победы" прибыл в Лугу. Легендарный музей на колесах сделал в городе воинской славы трехдневную остановку. В торжественной встрече поезда принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В поезде восемь вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция: окоп, жизнь блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых, копия товарного вагона, в котором немцы везли военнопленных, и даже самый страшный сюжет – концлагерь.

В Татьянин день губернатор Петербурга Александр Беглов встретился со студентами педагогического университета имени Герцена. Собрать всех в одном зале нет возможности, поэтому мероприятие провели в формате видеотрансляции, за которой следили более восьмисот человек, все они — участники проекта "Продленка на удаленке". Будущие преподаватели разработали программу для школьников 1-8 классов, которые были переведены на дистанционное обучение.

Погрузиться в атмосферу военных лет и выразить благодарность героям, которые защищали Ленинград от врага. Во дворе Государственной капеллы состоялась акция памяти "900 дней и ночей". Лучи прожекторов, артиллерия и противотанковые укрепления перенесли собравшихся на несколько десятков лет назад и помогли лучше понять и оценить счастье жизни под мирным небом - без бомб, выстрелов и кровопролития.

В Петербурге значительно выросло число детей, получающих тяжелые травмы после катания на ватрушках. Именно эти надувные приспособления становятся главной причиной зимних травм. Взрослое население большую часть переломов, ушибов и сотрясений мозга получает на улицах города, а не на лыжных трассах. Основные причины зимнего травматизма – невнимательность. Будьте аккуратнее, тем более, что погода в Петербурге вновь будет зимней. С минусовой температурой и снегом.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург