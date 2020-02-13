В Ленинградской области состоялся первый этап Кубка мира по бахам «Россия - Северный Лес 2020»

12 февраля, среда, 14:42

Испанским словом баха называется одна из разновидностей ралли-рейда для внедорожников по закольцованному маршруту. Единственная в мире снежно-ледовая баха проводится в нашей стране и в 2020 году она вернулась в Ленинградскую область.

Гонка "Баха – Северный лес" впервые прошла именно в Ленинградской области в 2003 году. Однако последние годы местом ее проведения неизменно была Карелия, там и со снегом зимой проще, и места все более дикие. Однако, в 2020 году "Северный лес" решено было вернуть на историческое место.

Принимать снежно-ледовую баху было доверено новому автоспортивному комплексу "Игора Драйв". В непосредственной близости от Санкт-Петербурга появился уникальный объект для гоночных соревнований мирового уровня.

Спортивная составляющая на "Бахе-Северный лес" была всегда. Пилоты приезжают сюда за новым опытом и за турнирными очками, ведь это первый этап Кубка мира по ралли-рейдам. Впрочем, здесь всегда есть те, кто готов бросить вызов даже именитым мастерам. Егор Охотников и Александр Грачев решили проходить гоночные трассы на испытанном боевом товарище – автомобиле "Нива".

Пролог гонки был устроен в непосредственной близости от старта. 3 километра спецучастка все гонщики проходили на глазах у зрителей. И хотя здесь не было неожиданных препятствий и коварных ям, как на настоящей трассе в лесу, почувствовать дух скорости и борьбы мог каждый.

Ленингадская область подарила гонщикам много сюрпризов. Те, кто привык в Карелии к скоростным достаточно ровным лесным дорогам со снегом и льдом, здесь вынуждены были приспосабливаться к ямам и подбросам и зачастую беречь технику. Машины некоторых экипажей получили повреждения и не смогли продолжить гонку. Даже победитель "Бахи-Северный лес" прошлого года финн Тапио Лауронен снялся с гонки в последний день – подвела техника.

Стоит ли удивляться, что в подобной ситуации в лидерах оказались российские экипажи. В итоге весь пьедестал первого этапа Кубка мира заняли наши спортсмены. Ну, а почетное первое место осталось за экипажем Владимира Васильева и Виталия Евтехова.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.