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В "Ленэкспо" увеличивают коечную мощность. Молодые семьи получили ключи от новых квартир. В ведущих больницах приступили к клиническим испытаниям нового препарата от COVID 19

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В "Ленэкспо" расширяют коечную мощность временного госпиталя. Губернатор Александр Беглов лично осмотрел строительную площадку и посмотрел, как идет переформатирование выставочного павильона под медицинское учреждение.  Помещения оснащены системами жизнеобеспечения с учетом всех санитарных требований,  в том числе для маломобильных групп пациентов.

Напомним, временный госпиталь  решили построить после того, как все городские стационары оказались переполнены. Изначально он был рассчитан на тысячу больных с легкой формой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день дооборудовали дополнительно   еще  474 койко-места.

Губернатор Ленинградской области посетил с проверкой  строительство социальных объектов в Кудрово. Он  побывал на возведении здания поликлиники, и посмотрел как заканчивают внутреннюю отделку долгожданного детского сада. Дошкольное учреждение рассчитано на 16 групп, которые планируют открыть здесь  уже в ноябре этого года. Так, же глава региона проверил, как соблюдают самоизоляцию жители области, и проконтролировал бесплатную раздачу масок.

В Ленинградской области на сегодняшний день 2208 человек с подтверждённым диагнозом Ковид-19 из них 8 смертей и 800 выздоровевших пациентов. За сутки зафиксировано  75 новых случаев заражения.

Петербургские таможенники пресекли вывоз крупной партии защитных очков и масок за границу. Товар был задержан на Южном и Василеостровском постах. Средства индивидуальной защиты направлялись в Словакию и Украину. В настоящее время заведены дела об административном нарушении.

В Санкт-Петербурге шесть семей получили ключи от новых квартир в отремонтированном доме на набережной Обводного канала в рамках целевой программы "Молодежи — доступное жилье". И даже строгие ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции, не смогли нарушить торжественности момента. Первые новоселы могут въехать в свои квартиры уже на этой неделе, в районе станции метро "Балтийская" планируется отремонтировать еще несколько домов ветхого фонда  и поселить здесь 109 молодых семей.

Всего за период реализации программы государственное содействие в улучшении жилищных условий в Санкт-Петербурге было оказано почти 30 тысячам молодых семей. И  отремонтировано 15 аварийных домов в Адмиралтейском, Василеостровском, Красносельском, Кронштадтском, Невском и Адмиралтейском  районах города.

В ведущих больницах приступают к клиническим испытаниям препарата против COVID-19. Этот препарат поможет при лечении одного из самых опасных осложнений, возникающих при заболевании короновирусной инфекцией – цитокинового шторма. 

Этот препарат уже получили 60 пациентов, только двое из них попали в реанимацию, 13 человек выписаны в удовлетворительном состоянии. Остальные пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей, в целом динамика выздоровления при данной терапии хорошая.  Всего планируется подключить к проекту 204 больных. Государственная регистрация препарата запланирована на конец мая — начало июня. 

  Ирина Товкалева, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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