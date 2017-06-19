В Гатчине проходит первый фестиваль "Оперетта-парк"

19 июня, понедельник, 13:21

Гостей музея-заповедника "Гатчина" сегодня встречают девушки в костюмах юга России, кролики и куры дворцовой фермы. Фестиваль «Оперетта-парк» открылся спектаклем «Свадьба в Малиновке».

Императорский дворец и парк на один день превратились в село Малиновка первых послереволюционных годов. Для придания сельского колорита рядом с фасадными скульптурами стоят стога сена, на газонах пасутся животные. Одни встречают гостей, другие – задействованы в самом спектакле.

Ольга Лозовая, Заслуженная артистка России:

"Я знала, что у меня будет живой поросенок, вчера мы с ним встречались в первый раз, привыкали друг к другу, для меня это первый опыт..."

Поросенок Лютик готовится к первому в жизни выходу на сцену – его задача выехать в повозке вместе с актрисой и вовремя начать хрюкать.

За кулисами смешались вместе кони, люди.. К выходу на сцену готовятся почти триста человек: актеры, оркестр, балетная труппа и профессиональные наездники. Давняя мечта режиссера спектакля – сделать то, что невозможно на сцене театра.

Анна Осипенко, Режиссер спектакля:

"Чтобы ярче раскрыть драматургию, создать 4-д для зрителя, когда все происходит на разных сценах, на больших экранах... Очень много сцен в Свадьбе в Малиновке как раз на парапете дворца происходИт, жители деревни освоили дворец, козы на персидском ковре стоят, партсобрания там проводят, там же и свадьба..."

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.