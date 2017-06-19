18:52 19 июня, понедельник
RSS В избранное
19 июня, понедельник, 13:21

В Гатчине проходит первый фестиваль "Оперетта-парк"

Версия для печати

Гостей музея-заповедника "Гатчина" сегодня встречают девушки в костюмах юга России, кролики и куры дворцовой фермы. Фестиваль «Оперетта-парк» открылся спектаклем «Свадьба в Малиновке».

Императорский дворец и парк на один день превратились в село Малиновка первых послереволюционных годов. Для придания сельского колорита рядом с фасадными скульптурами стоят стога сена, на газонах пасутся животные. Одни встречают гостей, другие – задействованы в самом спектакле.

Ольга Лозовая, Заслуженная артистка России:

"Я знала, что у меня будет живой поросенок, вчера мы с ним встречались в первый раз, привыкали друг к другу, для меня это первый опыт..."

Поросенок Лютик готовится к первому в жизни выходу на сцену – его задача выехать в повозке вместе с актрисой и вовремя начать хрюкать.

За кулисами смешались вместе кони, люди.. К выходу на сцену готовятся почти триста человек: актеры, оркестр, балетная труппа и профессиональные наездники. Давняя мечта режиссера спектакля – сделать то, что невозможно на сцене театра.

Анна Осипенко, Режиссер спектакля:

"Чтобы ярче раскрыть драматургию, создать 4-д для зрителя, когда все происходит на разных сценах, на больших экранах... Очень много сцен в Свадьбе в Малиновке как раз на парапете дворца происходИт, жители деревни освоили дворец, козы на персидском ковре стоят, партсобрания там проводят, там же и свадьба..."

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
"Ночь музыки" в Гатчине
11.07.2016, 13:59

"Ночь музыки" в Гатчине

Гатчинский дворец отмечает 250-летие
03.06.2016, 15:23

Гатчинский дворец отмечает 250-летие

Гатчинский дворец отмечает 250-летие
10.03.2016, 13:37

Гатчинский дворец отмечает 250-летие

Тема недели

Популярное
16 июня, 14:21
Обзор культурных событий Петербурга

Обзор культурных событий Петербурга

Детали оформления дворца, памятники, ритуальные и бытовые предметы эпохи царицы Нефертари Древнего Египта впервые привезены в Россию. Экспонаты, большинство которых найдены в ходе раскопок, - часть ко
Сегодня, 12:39
Карьера молодых: как правильно выбрать работу и реализовать себя в трудовой деятельности?

Карьера молодых: как правильно выбрать работу

В Петербурге уже в шестой раз прошел молодежный карьерный форум – уникальное событие на котором любой школьник или студент Северной столицы мог не только найти себе работу или протестировать свои проф

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72