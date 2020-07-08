В День семьи, любви и верности о парах, подающих пример крепких семейных уз

08 июля, среда, 10:37

Традиция праздновать 8-ого июля День семьи, любви и верности появилась у нас не так давно и пришла из города Мурома, где покоятся мощи святых супругов - Петра и Февроньи. Они жили долго и счастливо, в горе и радости, в богатстве бедности, в болезни и здравии и умерли в один день и час. О современных молодоженах и о супругах, которые подают пример крепости семейных уз.

Светлана Васильевна и Борис Алексеевич познакомились в студенческие годы на танцах. Сейчас со смехом вспоминают, как он долго набирался смелости, чтобы пригласить на танец красавицу, которая была нарасхват у парней.

Супруги говорят, что их объединил спорт: и они до сих пор катаются на лыжах, роликах и коньках. У пары двое детей, четверо внуков и девять правнуков, - но супруги, по-прежнему, спортивные и активные люди, молодые душой. Их жизнь нельзя было назвать лёгкой, но ни трудности, ни болезни не помешали пронести любовь и уважение друг к другу сквозь многие годы.

Пара регистрировала брак в Пушкине, там и прожила всю жизнь. 62-ю годовщину совместной жизни семья отметила во Дворце бракосочетания №3.

Дворец бракосочетания в Пушкине находится в красивейшем историческом здании. Запасной дворец был построен в начале 19 века архитектором Адамом Менеласом – отделом ЗАГС он стал 10 лет назад.

Сейчас ЗАГСы возобновили торжественные регистрации браков. Пока количество присутствующих на церемонии ограничено – максимум десять человек, включая молодоженов. Но для многих влюбленных это не стало поводом переносить свадьбу.

Нина и Артём Андреевы зарегистрировали свой брак в конце июня. Эту дату выбрали давно и решили играть свадьбу, несмотря ни на что. Пришлось отменить ресторан и свадебное путешествие, но для пары было важно не откладывать этот шаг "на потом".

Лазарь Исаакович и Ирина Николаевна вспоминают, что у них на свадьбе рестораном была студенческая столовая, а в меню были только винегрет и макароны по-флотски. Тем не менее, веселый праздник запомнился на всю жизнь. А пара вместе уже 65 лет.

Супруги говорят, что сразу оценили чувство юмора и легкий характер друг друга и имеют общие взгляды на жизнь. Ирина Николаевна – учитель русского языка, Лазарь Исаакович работал на заводе Элетросила, а для души помогал жене в школе и занимался любительской киносьемкой. И снял несколько фильмов об истории их семьи.

Лазарь Исаакович и Ирина Николаевна уверяют, что все эти годы даже если и спорили, то никогда не ругались. И хоть они шутят, что чужие примеры еще никому не помогали, но все же - вот их рецепт счастья, из первых уст.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург