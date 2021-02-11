В 2021-ом году в Петербурге будет построено 25 детских садов и 11 школ. Александр Дрозденко наградил лучших областных учёных. Мариинская больница возобновила работу в штатном режиме

10 февраля, среда, 19:29

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

В 2021-ом году в Петербурге будет построено 25 детских садов и 11 школ. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время совместного рабочего визита с Министром просвещения России. Министерство заинтересовалось опытом города во время пандемии, когда учебный процесс не прерывался, но родители могли по желанию перевести детей на домашнее дистанционное обучение. Не прерывалось и строительство новых образовательных учреждений.

Одна из таких школ №707 находится в Невском районе. Это современное здание, где помимо учебных классов оборудованы мастерские, кабинет 3D моделирования, два бассейна и два спортзала. Город готов брать на себя повышенные затраты и принципиально будет строить детские сады и школы с бассейнами, – подчеркнул губернатор.

В День российской науки губернатор Александр Дрозденко наградил лучших областных ученых. На участие в конкурсе было подано 47 заявок. Победителей выбирали в двух номинациях: "За вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области" и "За лучшую научно-исследовательскую работу".

Мариинская больница возобновила свою работу как многопрофильный стационар. С понедельника сюда поступили уже более пятисот человек. Напомним, больница была перепрофилирована на работу с больными с коронавирусной инфекцией. За время пандемии лечение здесь прошли более 10 тысяч пациентов. Сейчас в "красной зоне" будет работать только одно отделение, на 72 обычные койки и 18 реанимационных.

"Профессионально-реабилитационный центр" отмечает свое 25-летие. Это важный для города образовательный проект, который дает возможность людям с ограниченными возможностями получить новую профессию. Он был создан по образцу немецких центров, и показатели трудоустройства выпускников сопоставимы с европейскими, около 40 % нашли постоянное рабочее место.

Среди самых популярных и востребованных работодателями направлений: лабораторная диагностика, закройщик, экономика и бухгалтерский учет, мастер компьютерных сетей. Всего учебное заведение предлагает 12 специальностей и 60 программ повышения квалификации. За 25 лет работы здесь прошли обучение более 6,5 тысяч человек.

10 февраля, исполнилось 184 года со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Традиционная памятная акция прошла на месте последней дуэли поэта. В День памяти Пушкина 43 года назад был создан "Пушкинский клуб", который проводит регулярные встречи и занимается изучением наследия классика. На этой неделе в Петербурге памяти поэта посвящены более 40 мероприятий.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург