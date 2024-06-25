От скорости принятия решений зависит жизнь. О работе Региональных сосудистых центров

25 июня, вторник, 10:07

Если человеку стало плохо с сердцем, счёт идёт на секунды, поэтому пациент должен как можно быстрее попасть к специалистам. Значение имеет всё: и логистика, и связь, и, конечно, квалификация врачей и качество оборудования.

Внезапная боль или жжение в груди, одышка, тошнота, холодный пот – опасное состояние. О том, как спасают людей в специальных сосудистых центрах Санкт-Петербурга, рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал, Санкт-Петербург