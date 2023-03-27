Успехи петербургских школьников – в умелых руках наставников

27 марта, понедельник, 10:30

2023 год объявлен в России годом наставника и педагога.

Золотые кубки, завоёванные петербургскими школьниками и студентами на международных соревнованиях, сами собой на полках не появляются, нужна серьёзная подготовка. И помимо таланта и трудолюбия нужен человек, который направит, сориентирует, в общем, поможет. Иными словами — наставник. Как работает институт наставничества в Санкт-Петербурге? На примере 239-го лицея и Колледжа электроники и приборостроения показываем в нашем сюжете.

Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург