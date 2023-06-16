Уникальная система "Говорящий город" и очки "Дозорный". Помощь незрячим людям ориентироваться в пространстве

15 июня, четверг, 12:47

Вход в гардероб из тамбура. Звуковой маяк немного правее входа. Уникальная система появилась в мае в Большом и Малом залах филармонии. Она поможет незрячим гостям не только ориентироваться в пространстве, но и узнавать об истории объекта.

Подключение филармонии к системе "Говорящий город" и уникальные очки под названием "Дозорный" от студентво ГУАПа. Как жизнь слабовидящих людей сделать комфортнее и интереснее. Все подробности в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.