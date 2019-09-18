Туристический потенциал Петербурга и его особая миссия

17 сентября, вторник, 13:53

Туристическая отрасль - одна из самых динамично развивающихся. Петербург является лучшим тому подтверждением. Потенциал города наиболее ярко проявился в последние годы. А к 2023 году объем услуг туристической сферы должен вырасти до 35 млрд рублей в год.

Оценить туристический потенциал нашей страны воочию - вот для чего, отчасти, приехали крупнейшие игроки отрасли со всего мира. В Петербурге впервые прошла сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Встречи, дискуссии, обмен опытом. В том, что Россия — одно из интереснейших направлений, сомнений нет ни у кого.

Ольга Голодец, Зам. Председателя Правительства РФ:

"Туризм должен быть доступен для жителей разных стран. Для разных категорий населения. Мы отдельно обсуждали доступности туризма для молодежи. Мы отдельно говорили про группы для людей с ограниченными возможностями. Для людей старшего возраста. И это возможность не просто быть услышанными, но и отдельно увидеть на самом деле, что представляет собой туризм в России..."

Поток туристов в Россию оценивается в 67 миллионов человек и растет год от года. Чтобы Россия была более привлекательной для иностранных гостей, правительство страны буквально на днях утвердит стратегию развития туризма на ближайшие годы. Документ позволит, в том числе, сделать туристические поездки еще комфортнее и безопаснее. Петербург этим летом в пятый раз стал обладателем премии World Travel Awards, которую еще называют "туристическим Оскаром". Только за прошлый год в город приехали более восьми миллионов туристов. А в этом году ожидается еще на миллион больше. В планах – принимать до 12-ти миллионов гостей в год. И сделать это удастся, в том числе, и с введением с 1 октября электронных виз.

Александр Беглов, Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга:

"Теперь 8 дней в Санкт-Петербурге могут находится туристы. Для нас очень важно, что это не только в Петербурге, но и в Ленинградской области. Мы охватили весь пассажиропоток. Это аэропорт, морской порт, автомобильная дорога..."

Напомним, электронная виза выдается иностранцам бесплатно и дает право въезда на территории Петербурга и Ленинградской области. На днях стал известен список стран, граждане которых могут воспользоваться электронной визой. Пятьдесят три государства. В том числе и Евросоюз. Аналогичный эксперимент уже несколько месяцев идет в Калининграде. Результат впечатляющий. Количество иностранных туристов возросло в несколько раз. А средняя загрузка отелей сейчас в межсезонье, особенно на побережье Балтийского моря, составила 96 процентов.

Андрей Ермак, Министр по культуре и туризму Калининградской области:

"На сегодняшний момент уже выдано 42 тысячи виз. 32 тысячи человек уже приехали в Калининград по электронным визам. Популярность не снижается..."

Петербург сегодня претендует и на получение статуса "открытого неба" с пятой степенью свободы, предусматривающей возможность транзитных посадок воздушных судов иностранных авиакомпаний. Такой статус, например, имеет Бурятия. Туристические активы позволяют республике быть одним из наиболее конкурентоспособных регионов России. впечатляющие природные объекты, богатое культурное наследие, интереснейшие национальные и экологические традиции и самые разные туристские маршруты - конные, пешие, водные, горные.

Мария Бадмацыренова, Министр туризма Республики Бурятия:

"Бурятия - больше, чем Байкал. Байкал, конечно, это мировой бренд. Основной объект притяжения в Бурятию. Самые песчаные пляжи, самые красивые бухты, заливы находятся со стороны республики. Это центр буддизма России..."

Петербург в ближайшие годы может стать и центром медицинского туризма. И не только внутреннего. Крупные клиники известны далеко за пределами страны. Сегодня за высокотехнологичной помощью не нужно ехать за границу. Оттуда приезжают к нам на лечение. Ничем не хуже и дешевле.

Дмитрий Лисовец, Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:

"За полгода прошедшие примерно 500 млн рублей иностранные граждане оставили личных средств или за счет добровольного страхования в больницах, федеральных центрах Санкт-Петербурга."

Петербург обладает колоссальным культурным наследием. А благодаря развитой транспортной системе, время до европейских столиц занимает лишь несколько часов, что, безусловно, делает нас включенными в общее европейское пространство. Авторитет, узнаваемость и репутация Петербурга настолько высоки, что через него для Запада вновь открывается Россия. И это, пожалуй, в современных условиях определяет особую миссию города – гуманитарную, туристическую.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.