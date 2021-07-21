Терапевтический летний лагерь "Ты не одна" для мам и детей, переживших домашнее насилие. Как вновь обрести себя?

20 июля, вторник, 14:08

Безопасность, психологическая терапия и внутренний ресурс для перемен - в этом нуждается каждая женщина, пережившая домашнее насилие. Как вновь обрести себя и изменить жизнь к лучшему? И о тех, кто поможет преодолеть кризис.

Число случаев домашнего насилия в пандемию увеличилось в 2,5 раза, а специалисты кризисных центров получили рекордное количество обращений от женщин. Среди них была и Галина Николаева. Замуж она вышла еще будучи на первом курсе медицинского. Семь лет брака, двое детей и с каждым годом семейная жизнь становилась невозможной.

Эти слезы и неожиданное предложение от сына купить машину времени, чтобы отмотать время назад и никогда не встречать папу, заставили Галину начать думать о себе. Подруга посоветовала обратиться в фонд "Родительский мост", который уже 20 лет помогает мамам с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации. Сейчас Галина не жалеет, что ушла от мужа-тирана. Ей нелегко, приходиться совмещать учёбу в мед.колледже, работать санитаркой и воспитывать одной двух сыновей – но главное - она в безопасности.

Некоторые мамы попали в Дом надежды совсем недавно, и пока бояться говорить публично открыто. Светлана, имя мы по просьбе женщины мы изменили, несколько месяцев пытается наладить свою жизнь.

Буквально на днях он подкараулил Светлану у магазина и отобрал сына.

В полиции на ситуацию отреагировали так: если не хотите отправить детей в детский дом, то решите свои семейные конфликты сами. Дом надежды, как называют его женщины, пережившие домашнее насилие, стал на полгода крепостью и для Юлии. Она работала старшей бортпроводницей, а в январе прошлого года узнала, что будет мамой. Казалось, что счастье так близко.

Сыну Юлии сейчас полтора года. Самое главное — малыш рядом, а его мама уже может строить планы на будущее.

Женщинам, пережившим насилие в семье, необходима поддержка в их новом жизненном пути, безопасность и ощущение, что они не одни. Фонда "Родительский мост" решил организовать для десяти мам с детьми терапевтический летний лагерь "Ты не одна".

Помощь важна прямо сейчас, и, если все получится, то уже скоро мамы начнут собирать чемоданы: лагерь на турбазе в Ленобласти намечен на первые две недели августа.

Ксения Пудовкина, Олег Подъячев, Линда Черкасова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.