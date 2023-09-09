Театральный фестиваль «Александринский», благотворительные концерты в Музее музыки, премьера в Большом театре кукол, выставка архитектурной фотографии и фестиваль циркового искусства «Без границ!»

08 сентября, пятница, 09:52

Обзор событий культурной жизни Петербурга.

В Александринском театре начинается XIV Международный фестиваль "Александринский", в программе спектакли из Сербии, Дагестана, Армении, Чечни.

В Шереметевском дворце стартовал осенний сезон социально-ориентированного культурного проекта "Театральный музей — серебряному поколению" - это серия бесплатных концертов для людей старшего возраста.

В новом культурном центре в здании бывшего Левашовского хлебозавода проходит первая в его истории выставка "Сталь. Стекло. Бетон." — архитектурная фотография Михаила Розанова.

Большой театр кукол представит премьеру для самых маленьких "Теремок".

На следующей неделе в Цирке на Фонтанке будет проходить Международный фестиваль циркового искусства "Без границ!"

Подробности – Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.