Театральный фестиваль «Александринский», благотворительные концерты в Музее музыки, премьера в Большом театре кукол, выставка архитектурной фотографии и фестиваль циркового искусства «Без границ!»

Обзор событий культурной жизни Петербурга.
В Александринском театре начинается XIV Международный фестиваль "Александринский", в программе спектакли из Сербии, Дагестана, Армении, Чечни.
В Шереметевском дворце стартовал осенний сезон социально-ориентированного культурного проекта "Театральный музей — серебряному поколению" - это серия бесплатных концертов для людей старшего возраста.
В новом культурном центре в здании бывшего Левашовского хлебозавода проходит первая в его истории выставка "Сталь. Стекло. Бетон." — архитектурная фотография Михаила Розанова.
Большой театр кукол представит премьеру для самых маленьких "Теремок".
На следующей неделе в Цирке на Фонтанке будет проходить Международный фестиваль циркового искусства "Без границ!"
Подробности – Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.