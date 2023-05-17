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17 мая, среда, 10:00

Таинственные надписи и загадочные предметы: обновлённый Дом станционного смотрителя

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Первый в России музей литературного героя – Дом станционного смотрителя – знают даже те, кто ни разу не был в Выре. Его создали в 1972 году, и вскоре он стал практически неотъемлемой частью школьной программы, помогая учителям оживить классику литературы. В 2018 году музей закрылся на реставрацию, которая завершилась совсем недавно.

На стенах обнаружили интересные надписи. О новой жизни литературного музея в деревне Выра Ленинградской области расскажем в нашем репортаже.

 

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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