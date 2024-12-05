Путешествие по пушкинским местам Ленинградской области. Межсезонье не повод сидеть дома

05 декабря, четверг, 10:30

Что может быть приятнее, чем погреть руки у живого тепла настоящей русской печки? Вот такое чудо сохранилось и по-прежнему работает в музее «Домик няни А. С. Пушкина» в деревне Кобрино. Так что даже в межсезонье можно устроить себе тур по пушкинским местам и не замерзнуть.

Куда еще можно отправиться в Ленинградской области, чтобы лучше узнать быт эпохи Александра Сергеевича Пушкина, – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург