Свежий воздух, пение птиц и прогулки в парке: дачный отдых в Монрепо

27 июля, среда, 11:43

В конце июля выборгский парк «Монрепо» ежегодно погружается в атмосферу XIX века. Здесь проходит фестиваль «Дачные сезоны в Монрепо», который поддерживает традиции загородного летнего времяпрепровождения.

Прогулки, танцы, домашние спектакли - к этому празднику участники готовятся заранее: шьют костюмы, репетируют танцевальные па и сцены из дачной жизни, мастерят украшения. Наслаждалась жизнью и дышла свежим воздухом и наша съёмочная группа.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.