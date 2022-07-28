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27 июля, среда, 11:43

Свежий воздух, пение птиц и прогулки в парке: дачный отдых в Монрепо

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В конце июля выборгский парк «Монрепо» ежегодно погружается в атмосферу XIX века. Здесь проходит фестиваль «Дачные сезоны в Монрепо», который поддерживает традиции загородного летнего времяпрепровождения.

Прогулки, танцы, домашние спектакли - к этому празднику участники готовятся заранее: шьют костюмы, репетируют танцевальные па и сцены из дачной жизни, мастерят украшения. Наслаждалась жизнью и дышла свежим воздухом и наша съёмочная группа.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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