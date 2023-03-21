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21 марта, вторник, 10:56

Сверхлегкий пластик, наноглина, сверхзащита от соли и влаги. О новейших разработка Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова

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Если смешать жидкое мыло, перекись водорода и марганцовку, должно получиться красиво. Этот опыт обычно показывают детям. Но Институт химии силикатов занимается не только популяризацией науки. Вообще-то тут все очень серьёзно уже 75 лет.

Институт химии силикатов был создан в 1948 году, по инициативе академика Ильи Васильевича Гребенщикова. Именно он разработал знаменитую "пасту ГОИ" - состав для полировки стекла и металлов, и технологию просветления оптики — только такие стекла используют, например, в объективах. Чем сегодня живет институт и какими разработками может похвастаться?

Отфильтровать лишнее и защитить главное: институт химии силикатов отмечает 75-летие.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург

 
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