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28 февраля, вторник, 16:35

Столетие революции: "красный маршрут"

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В России в этом году отмечают столетие революции. И Петербург к этой дате подготовился основательно – здесь разработали специальный "красный туристический маршрут". Первым его презентовали журналистам.

Бунтарский, своенравный и довольно хладнокровный  - такой город петербургские гиды в этом году  готовы показать туристам. Экскурсию по революционным местам в Северной столице готовили почти два года, и вот, наконец, маршрут из шести точек согласован. И начинается он, как ни странно, с Сенной площади – с Петербурга Достоевского. 

"Революционные события 17 года во многом Достоевским были предсказаны в его произведениях. В частности, если мы вспомним героя его романа «Бесы» Верховенского, который говорил о том, что идеальное общество – это общество, в котором все равны, все рабы, и ни у кого ничего нет".

Экскурсионный автобус - словно машина времени. Пересекая знакомые всем улицы, туристы переносятся в революционный Петроград. Здесь каждый дом, так или иначе, связан с теми событиями. Экскурсовод Дмитрий Геращенко, рассказывает о том, как в здании городской Думы проходили первые публичные выступления Ленина, как на Знаменской площади казаки зарубили ротмистра Крылова, потому что тот требовал разгонять демонстрантов, и как князь Кропоткин сбегает из Николаевского военного госпиталя, чтобы вернуться в город в апреле 17-го.

Ирина Товкалева, Максим Беляев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев, Первый канал. Петербург. 

 

 
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