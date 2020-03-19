Современный педагог должен быть счастливым...

18 марта, среда, 14:14

Собрать робота, запрограммировать его и решить задачу – современный учитель сегодня должен знать хорошо не только свой предмет, но и активно использовать в работе новые технологии.

Это на первый взгляд, кажется, что студенты играют в детские игрушки. На самом деле, науку о том, как правильно складывать кубики, будущие учителя и воспитатели изучают несколько лет. Некрасовский педагогический колледж - инновационная площадка по внедрению СТЭМ технологий. Этот подход к обучению появился еще в конце 90-х годов в Америке. И сегодня он активно внедряется в образовательный процесс на государственном уровне в странах, ориентированных на воспитание собственной научно-технической элиты.

Современный педагог должен не просто говорить на одном языке с детьми, а быть на голову выше их. В том числе и в сфере технического прогресса. Поэтому на помощь воспитателям и учителям приходят интерактивные доски, 3-D анимация, и компьютерные игры. Сегодня подготовка будущих педагогических кадров полностью соответствует международным стандартам. Студенты Некрасовского колледжа ежегодно участвуют в соревнованиях ВОЛДСКИЛС и занимают призовые места. Елизавета Бурдюк, в прошлом году стала первой на региональном этапе. И теперь свой опыт она передает будущим коллегам.

За неполные 4 года здесь обучают всем тонкостям работы, в том числе и с особенными детьми. Ведь в будущем многим предстоит работать именно в специализированных учреждениях. Сегодня в колледже активно применяется дуальный подход к обучению – так называемая подготовка кадров под "заказ". И центр интегрированного воспитания Центрального района, который специализируется на комбинированных группах, один из постоянных работодателей, участвующий в этой программе.

Чтобы быть интересным детям педагог должен уметь петь, танцевать, ставить театральные постановки, и, конечно же, заниматься спортом. В Некрасовском колледже есть даже сборная по скипингу. Научиться прыгать на скакалке, как оказалось для современных детей очень сложно. И чтобы их заинтересовать этим занятием, нужно быть настоящим мастером по прыжкам.

Времена, когда воспитатели или учителя шли учиться не по призванию, а по жизненным обстоятельствам, постепенно уходят в прошлое. Сегодняшние студенты свой выбор в основном сделали осознанно. А в Некрасовском колледже, где педагогов готовят еще с 19 века, в нынешнем веке 21-м отмечают повышение интереса абитуриентов к этой профессии и увеличение конкурса.

Ирина Товкалева, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал - Санкт-Петербург.