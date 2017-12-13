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12 декабря, вторник, 11:19

Сокровища Якутии: золото и бриллианты, культура и язык народов Севера

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Вот такая вот махалка от комаров или «дебир» есть в любой якутской семье. Без нее даже замуж девушка не выходит. Увидеть традиционные якутские костюмы и украшения в эти дни можно в этнографическом музее. В рамках дней Якутии в Петербурге здесь открылась выставка с уникальными экспонатами.


В центре экспозиции – то, чем богата Якутия была во все времена − золото и бриллианты. Вот этот, например,  второй по величине самородок, найденный в Республике Саха за всю историю. С виду он маленький, но весит более полутора килограммов. А здесь уже необработанные алмазы. У каждого крупного кристалла есть свое имя. Самый большой, почти в 200 карат, назван в честь академика Сахарова.

Андрей Захаров – Заведующий выставкой «Сокровищница Республики Саха»:

"В 1992 году было заключено экономическое соглашение между РФ и правительством республики Саха (Якутия). И на этой основе часть ценностей с добычи алмазов и золота были распределены между федерацией и республикой. И на этой основе был создан государственный фонд драгоценных камней республики Саха (Якутия) и одной из составных частей является эта выставка."

Выставка сокровищ Республики Саха приурочена к 385-летию присоединения Якутии к России. В экспозиции не только драгоценные камни, но и авторские украшения лучших якутских мастеров. Не смотря на то, что резьба по кости - традиционное занятие северных народов, современных резчиков можно пересчитать по пальцам. Дело предков сегодня пытаются восстанавливать по крупицам и передавать молодому поколению. Как и национальный язык. В Петербурге в Институте народов Севера сегодня изучают порядка 25 языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока. Как это ни парадоксально, именно здесь многие студенты впервые начинают изучать родной язык и фольклор своего региона.

Александр Петров – Доктор филологических наук, профессора кафедры алтайских языков, фольклора и литературы Института народов Севера РГПУ им. Герцена:

"Еще до войны, в  1930 году в Ленинграде был создан Институт народов Севера, уникальное учебное заведение, был создан по инициативе профессора Богораз-Тана..."

 

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.
 

 
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