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13 июня, вторник, 12:02

Современный подход: учреждения для детей-сирот претерпевают реформы

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Государственные учреждения для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и оставшихся без попечения родителей, в последние годы претерпевают серьезную реформу: внедряются новые методы воспитания, пересматривается сам подход к функционированию этих учреждений. Однако решить все проблемы детей сирот до сих пор не удается.

О том, что детский дом не может заменить полноценную семью, лишний раз говорить не надо. Но, современная психология утверждает: для сирот можно создать условия, которые будут максимально приближенны к домашним. Кафедра психологии Петербургского государственного  университета несколько лет вела исследовательский проект, результаты которого легли в основу постановления Правительства вступившего в силу в 2015 году.  

Олег Пальмов, доцент кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей факультета психологии СПбГУ: "как мы в свое время это назвали – «как дома». Чтобы создать такое окружение для ребенка в учреждении, которое бы приближало его к жизни в семье: когда есть близкий взрослый, когда есть домашние условия, когда есть гибкость подхода". 

Небольшие группы не больше 6 человек, разновозрастный состав воспитанников, гибкий подход в воспитании, это и многое другое сегодня законодательно прописано. Вот только внедряется это на практике чрезвычайно медленно. Сегодня в нашем городе курсы по обучению персонала «Домов ребенка» новым требованиям курирует общественная организация «Петербургские родители». 

Татьяна Гилёва, руководитель проектов по социальной адаптации «Дом для ребенка»: "мы берем команду в учреждении. Мы приходим в учреждение и говорим: есть правила. Нам отвечают: да, мы знаем. Мы говорим, что мы знаем, как это сделать лучше, как помочь вам перейти на это, чтобы это было приятно, понятно и полезно".  
 
Иван Бельский выпускник одного из детских домов Ленинградской области. Сейчас он, закончив колледж, работает  на производственном предприятии, готовится к поступлению в университет. Однако 6 лет назад без посторонней помощи найти себя в большом мире он, навряд ли бы смог.
 
Иван Бельский, выпускник детского дома: "У меня был наставник от благотворительного фонда, который помогал мне с документами, и в магазин съездить, покупки какие-то произвести, и бюджет свой личный как то сделать. Во всем помогал куратор, конечно, куратор нужен".

Поддерживая связи со своими одноклассниками и реально смотря на вещи, Иван признает, его случай – это скорее исключение из общего правила.

Иван Бельский, выпускник детского дома: "Ксожалению, все складывается более плачевно, чем это могло бы быть в 21 веке. Ребята спиваются и пытаются выжить всячески. Мой случай выпадает из системы". 

Один из типичных случаев этой самой системы – когда выпускница детского дома становится молодой мамой. У государства нет никаких методов урегулирования подобных ситуаций. Зачастую, молодые мамы-выпускницы детских домов отдают детей в те же самые приюты. 

Татьяна Соколова, специалист социального сопровождения отделения помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию: " Не получив тепла матери в своем детстве, не получив внимания и какого-то душевного тепла, они не могут дать это своим детям. Мы здесь для того, чтобы это тепло привнести.  Очень многие боятся ребенка взять на руки, вопросы гигиены, как сходить в поликлинику, как правильно взаимодействовать с социальными службами, встать на очередь или что-то другое очень многие девочки этого не умеют".  
 
Это еще один благотворительный проект для выпускников детских домов под названием «Мама рядом». Молодые мамы с детьми попадают сюда, кто сразу из роддома, кто на первых месяцах жизни своего ребенка. Получив небольшую поддержку и элементарную помощь в бытовых проблемах, большинство мамочек строят полноценные семьи. 
 
Ирина Баранова, выпускница детского дома, выпускница проекта «Мама рядом»: Сын - это счастье. Всегда встречает меня в садике, всегда. Провожает меня, если куда-то надо. Ну, я его очень сильно люблю".

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Александр Высоких. Первый канал, Петербург.  
 
 
 

 

 
 
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