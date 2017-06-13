Современный подход: учреждения для детей-сирот претерпевают реформы

13 июня, вторник, 12:02

Государственные учреждения для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и оставшихся без попечения родителей, в последние годы претерпевают серьезную реформу: внедряются новые методы воспитания, пересматривается сам подход к функционированию этих учреждений. Однако решить все проблемы детей сирот до сих пор не удается.

О том, что детский дом не может заменить полноценную семью, лишний раз говорить не надо. Но, современная психология утверждает: для сирот можно создать условия, которые будут максимально приближенны к домашним. Кафедра психологии Петербургского государственного университета несколько лет вела исследовательский проект, результаты которого легли в основу постановления Правительства вступившего в силу в 2015 году.

Олег Пальмов, доцент кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей факультета психологии СПбГУ: "как мы в свое время это назвали – «как дома». Чтобы создать такое окружение для ребенка в учреждении, которое бы приближало его к жизни в семье: когда есть близкий взрослый, когда есть домашние условия, когда есть гибкость подхода".

Небольшие группы не больше 6 человек, разновозрастный состав воспитанников, гибкий подход в воспитании, это и многое другое сегодня законодательно прописано. Вот только внедряется это на практике чрезвычайно медленно. Сегодня в нашем городе курсы по обучению персонала «Домов ребенка» новым требованиям курирует общественная организация «Петербургские родители».

Татьяна Гилёва, руководитель проектов по социальной адаптации «Дом для ребенка»: "мы берем команду в учреждении. Мы приходим в учреждение и говорим: есть правила. Нам отвечают: да, мы знаем. Мы говорим, что мы знаем, как это сделать лучше, как помочь вам перейти на это, чтобы это было приятно, понятно и полезно".

Иван Бельский выпускник одного из детских домов Ленинградской области. Сейчас он, закончив колледж, работает на производственном предприятии, готовится к поступлению в университет. Однако 6 лет назад без посторонней помощи найти себя в большом мире он, навряд ли бы смог.

Иван Бельский, выпускник детского дома: "У меня был наставник от благотворительного фонда, который помогал мне с документами, и в магазин съездить, покупки какие-то произвести, и бюджет свой личный как то сделать. Во всем помогал куратор, конечно, куратор нужен".