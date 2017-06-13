Современный подход: учреждения для детей-сирот претерпевают реформы

Государственные учреждения для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и оставшихся без попечения родителей, в последние годы претерпевают серьезную реформу: внедряются новые методы воспитания, пересматривается сам подход к функционированию этих учреждений. Однако решить все проблемы детей сирот до сих пор не удается.
О том, что детский дом не может заменить полноценную семью, лишний раз говорить не надо. Но, современная психология утверждает: для сирот можно создать условия, которые будут максимально приближенны к домашним. Кафедра психологии Петербургского государственного университета несколько лет вела исследовательский проект, результаты которого легли в основу постановления Правительства вступившего в силу в 2015 году.
Олег Пальмов, доцент кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей факультета психологии СПбГУ: "как мы в свое время это назвали – «как дома». Чтобы создать такое окружение для ребенка в учреждении, которое бы приближало его к жизни в семье: когда есть близкий взрослый, когда есть домашние условия, когда есть гибкость подхода".
Небольшие группы не больше 6 человек, разновозрастный состав воспитанников, гибкий подход в воспитании, это и многое другое сегодня законодательно прописано. Вот только внедряется это на практике чрезвычайно медленно. Сегодня в нашем городе курсы по обучению персонала «Домов ребенка» новым требованиям курирует общественная организация «Петербургские родители».
Поддерживая связи со своими одноклассниками и реально смотря на вещи, Иван признает, его случай – это скорее исключение из общего правила.
Иван Бельский, выпускник детского дома: "Ксожалению, все складывается более плачевно, чем это могло бы быть в 21 веке. Ребята спиваются и пытаются выжить всячески. Мой случай выпадает из системы".
Один из типичных случаев этой самой системы – когда выпускница детского дома становится молодой мамой. У государства нет никаких методов урегулирования подобных ситуаций. Зачастую, молодые мамы-выпускницы детских домов отдают детей в те же самые приюты.
Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Александр Высоких. Первый канал, Петербург.