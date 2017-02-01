Хотите полностью поменять образ жизни – заведите себе собаку породы хаски. А как именно ваша жизнь изменится, в нашем репортаже расскажут участники ежегодного этапа гонки всероссийского чемпионата по зимним видам спорта «Снежная метель – 2017».
01 февраля, среда, 10:31
"Снежная метель - 2017"
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