01 февраля, среда, 10:31

Хотите полностью поменять образ жизни – заведите себе собаку породы хаски. А как именно ваша жизнь изменится, в нашем репортаже расскажут участники ежегодного этапа гонки всероссийского чемпионата по зимним видам спорта «Снежная метель – 2017».