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01 февраля, среда, 10:31

"Снежная метель - 2017"

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Хотите полностью поменять образ жизни – заведите себе собаку породы хаски. А как именно ваша жизнь изменится, в нашем репортаже расскажут участники ежегодного этапа гонки всероссийского чемпионата по зимним видам спорта «Снежная метель – 2017».

 
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