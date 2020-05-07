Снятие ограничительных мер из-за коронавируса рекомендовано проводить в три этапа. Парад Победы в Петербурге состоится! К 9 мая провели субботник в Ленинградской области

07 мая, четверг, 13:42

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Но сейчас в центре внимания эпидемия короновирусной инфекции и предпринимаемые меры борьбы с ней.

В ходе совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране Владимиру Путину озвучили рекомендации по снятию ограничительных мер. Разработал их Роспотребнадзор и состоят они из трех этапов. На первом может быть разрешено заниматься спортом на открытом воздухе и откроются объекты сферы торговли и услуг ограниченной площади, и с соблюдением социальных дистанций. На втором предполагается начать работу образовательных организаций. На третьем этапе предполагают, что откроются места отдыха населения. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возвращены. А вот что и как будет открываться в Петербурге – решит городское правительство только к 12 мая.

Ситуация с индивидуальными средствами защиты для врачей, а это костюмы, маски и респираторы – в Петербурге стала получше. Это заявили в городском Комитете по здравоохранению. Организованы централизованные поставки от Минпромторга. К тому же их стали закупать и сами больницы. Большую помощь в этом оказывают благотворители и волонтеры. Например, студенты Политеха на 3Д-принтерах и лазерных резаках уже изготовили и передали врачам больше четырех тысяч защитных экранов.

Не смотря на то, что отопительный сезон в Петербурге еще не завершен – город начал готовиться к предстоящей зиме. Жилищный комитет представил план подготовки жилфонда к новому отопительному сезону. Согласно ему в городе предстоит подготовить свыше двадцати трех тысяч многоквартирных домов. Кстати, это на один процент больше, чем в прошлом году. Уже к первому июля готовность жилищного фонда должна составлять тридцать три процента.

Глава Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко принял участие в традиционном субботнике перед Днём Победы у мемориала "Разорванное кольцо". В частности он помыл памятник, который удалось обнаружить 5 лет назад. Это закладной камень для мемориала. Кроме наведения порядка, Губернатор высадил несколько голубых елей в рамках акции "Сад Памяти". И призвал всех, даже 9 мая, не смотря на Великий Праздник, оставаться дома.

В Петербурге 9 мая все-таки состоится парад Победы, однако он будет только воздушным и морским. В День Победы более ста боевых самолётов и вертолётов пролетят над Петербургом и ещё одиннадцатью городами. Перед окнами ветеранов в Петербурге и Ленинградской области устроят индивидуальные парады и концерты. Все остальные акции переходят в режим онлайн. В том числе и Бессмертный полк. А в двадцать два часа всех горожан призывают подойти к окну и зажечь свечу или фонарик на телефоне, как символ нашей памяти и благодарности. Завершиться праздник традиционны салютом.

День победы в Петербурге, в любом случае пройдет с радостью в сердце и со слезами на глазах. Пожалуйста, оставайтесь дома! Берегите себя!

Игорь Цыжонов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.