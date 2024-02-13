Символы и традиции Китайского Нового года

13 февраля, вторник, 10:20

Китайский Новый год, наступивший 10 февраля, возвращает праздничное настроение. А значит, можно целую неделю искать драконов и жарить мясо — всё это пригодится, чтобы правильно отметить самый главный праздник Поднебесной.

Музей истории религии и Кунсткамера подготовили специальные программы. В эти дни в Санкт-Петербурге проходит 10-ый фестиваль "Китайский Новый год - Весёлый праздник весны".

О культурных и кулинарных традициях Китая в неделю празднования Нового года по восточному календарю – в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Антон Голубев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург