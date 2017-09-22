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22 сентября, пятница, 12:32

Шоу братьев Запашных "Эмоци и..." в Цирке на Фонтанке. БКЗ "Октябрьский" открывает 50-й сезон. "Русский Гамлет" Бориса Эйфмана на сцене Александринского театра.

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Этой осенью раскрасить свое настроение яркими красками можно в цирке на Фонтанке. С 23 сентября на манеже уникальная постановка Братьев Запашных «Эмоци И..» Об этом и других событиях культурной жизни нашего города расскажем прямо сейчас.

Самое ожидаемое событие осени, самое красочное цирковое представление - каких только эпитетов уже не собрала грядущая премьера в Цирке на Фонтанке. Впрочем, встречи на манеже ждет не только зритель, но и сами братья Запашные.

Аскольд Запашный – Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского Цирка:

"Я обожаю этот город, я обожаю эту публику, я всегда с особым вдохновением еду сюда, потому что все эмоции  не поддельные, и само название очень хорошо характеризует ту встречу, которую я жду."

Народные артисты России, лауреаты всевозможных цирковых премий, признанные мастера своего дела, братья Запашные на обновленном манеже Цирка Чинизелли выступят впервые, поэтому не скрывают: для них это очередной экзамен."

Эдгард Запашный – Народный артист России, директор Большого Московского Цирка:

"Если честно, я волнуюсь, потому что, выйдя на арену в качестве артиста, понимаешь, что ты держишь экзамен перед зрителем, который хочет удостовериться, что братья Запашные - это не просто раскрученный бренд, а знак качества. Поэтому этот знак качества надо подтвердить и сегодня, и завтра, и каждый раз. Отсюда нормальное творческое волнение."

Шоу «Эмоци и...» братьев Запашных на манеже Петербургского цирка с 23 сентября.


24 сентября Большой зал Филармонии открывает новый сезон концертом-приношением Дмитрию Шостаковичу, имя которого носит Санкт-Петербургская Филармония. Программу откроет Первый скрипичный концерт, во втором отделении прозвучит Первая Симфония Шостаковича.

Евгений Петровский – заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской Академической Филармонии:

"За дирижерским пультом будет главный дирижер, художественный руководитель Филармонии маэстро Юрий Темирканов, на сцене заслуженный коллектив оркестр Филармониии, а солировать будет всемирно известный австрийским скрипач Юлиан Рахлин."

Концерт состоится в воскресенье, в 8 часов вечера...

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

 

 
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