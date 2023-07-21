Шесть тысяч километров на автомобиле по стране

21 июля, пятница, 15:13

Поездка из самой северной точки России в самую южную. Это маршрут прогулки двух экстремальных российских путешественников.

Таких точек в нашей стране на самом деле несколько. Проблема в том, что некоторые из них не точки вовсе, а вершины Кавказских гор. Саня и Лёха, они же – путешественники Александр Еликов и Алексей Жирухин – выбрали наиболее доступное место – в Дагестане. Но это не значит, что путь туда был лёгким. Все подробности в нашем репортаже

Данил Чиненов, Линда Черкасова, Даниил Кушнеревич, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.