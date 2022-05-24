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23 мая, понедельник, 11:14

Секреты счастливой семейной жизни

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В России недавно отметили Международный день семьи. И в честь этого праздника в Петербурге подвели итоги конкурса "Семья года". Победители и их секреты счастливой семейной жизни

Оксана и Константин Губаевы в браке уже 9 лет. Супруги всё делают вместе – и отдыхают, и работают. Они тренеры по акробатике, занимаются с детьми и выращивают чемпионов, в том числе и из своих собственных детей – оба сына занимаются в их же секции.

Участники должны были отправить на конкурс презентацию своей семьи, с фотографиями или видео. Позитивные и активные супруги произвели впечатление на жюри, и стали победителями в номинации "Молодая семья".

У супругов только один выходной в неделю, большую часть времени они проводят в зале. Зато воскресенье расписано по минутам – культурная программа, активный отдых – за любое дело семья берется с оптимизмом.

В семье Хачатрян-Шелопугиных, победителей в другой номинации конкурса, тоже есть спортсмены, хотя каждый из пятерых детей имеет свои таланты и достижения. Увидеть способности ребенка и помочь ему их раскрыть – родители успешно справляются с этой задачей.

Старший сын Рубен заканчивает школу с золотой медалью и планирует стать программистом, дочь Валя занимает призовые места на чемпионатах по спортивной аэробике.

В семье говорят, что им очень весело вместе, и один из роликов с семейными танцами набрал много просмотров в социальных сетях. Видео посмотрели и участники группы "Little Big" и пригласили Юлию и Арташеса сниматься в своем клипе.

Семью Коротковых объединяет любовь к музыке, преимущественно классической: Татьяна Леонидовна – пианистка, преподаватель, много лет проработала в Царскосельской гимназии искусств. Конечно, не все в семье стали профессиональными музыкантами, но если у кого-то из родственников концерт, поддержать его приходят всем составом.

За этим столом собрались четыре поколения Коротковых, получивших звание "Семья - хранитель традиций". Татьяна Леонидовна и Александр Александрович в браке уже 54 года, и сквозь года сумели пронести настоящую любовь и уважение друг к другу.

Церемония награждения конкурсантов прошла накануне Дня семьи, который отмечается 15 мая. И теперь победители будут представлять наш город на всероссийском этапе и сразятся за звание "Семьи года" с участниками со всей России.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
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