Сдать кровь и спасти жизнь человека! Как стать донором?

20 апреля, вторник, 13:38

20 апреля в нашей стране – Национальный день донора. Эта дата была выбрана не случайно. 20 апреля 1832-ого года в Петербурге впервые в истории нашей страны было проведено переливание крови от человека к человеку.

Какие бы чудеса не творила современная медицина, но во множестве случаев: при трансплантации, лечении онкологических заболеваний, хирургических вмешательствах и других медицинских процедур, пациенту нужна кровь другого человека.

Это отделение переливания крови при Первом медицинском университете. Всего в Петербурге существует более полутора десятков подобных стационарных пунктов. Однако, потребность всех медицинских учреждений Северной столицы всего за один день – это порядка 400 донаций, то есть сдать кровь должны около 400 человек. Именно поэтому в городе действует несколько выездных бригад.

Наша съемочная группа сняла работу выездной бригады в Университете промышленных технологий и дизайна. Кстати, именно учебные заведения Петербурга становятся главными популяризаторами донорства.

То, что донорство - это не страшно, более того полезно для самого донора, и абсолютно безопасно, уже не одну сотню раз рассказывал Михаил Старовойтов. Он - почетный донор России и Санкт-Петербурга. Первый раз сдал кровь еще в армии, почти четверть века назад, с тех пор приходил на пункт сдачи крови не один десяток раз.

Донорство крови шаг за шагом становится в нашем обществе обыденным явлением. Доноры получают пусть небольшую, но денежную компенсацию, плюс оплачиваемые выходные дни. Однако, есть еще один вид доноров, которых в России чрезвычайно мало. Регистр доноров костного мозга России при населении в 150 миллионов человек, сегодня равен подобному регистру в Люксембурге с населением чуть больше полумиллиона. Зачастую о таком явление как донорство костного мозга, люди узнают, лишь сами столкнувшись с серьезной проблемой.

Стефании два года назад поставили страшный диагноз – лейкоз. К счастью, для нее нашлось сразу несколько кандидатов в Национальном регистре доноров костного мозга и сегодня она шаг за шагом идет на поправку. Чтобы достучаться до неравнодушных людей и показать, что донорство костного мозга - это не страшно и абсолютно не больно, основатель общественного движения "Энергия жизни" Виктор Андронов демонстрирует экстремальные практики.

Донорство - это не страшно, и уж точно не больно. Чтобы стать донором, нужно только желание. 20 апреля по всему городу будут проходить различные акции по привлечению неравнодушных людей к этому благодарному делу.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.