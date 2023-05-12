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11 мая, четверг, 11:19

Сценотерапия как средство борьбы с зависимостями: о спектакле «Жизнь не моя»

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Волшебная сила искусства и психотерапия соединившиеся в необычном театральном проекте, буквально возвращают людей к жизни. Занятые в нем актёры - люди, которые запутались, но хотят найти выход. Сцена для них - возможность проработать старые травмы. Но зрителям здесь тоже очень интересно.

Возможность найти себя, проработать комплексы и травмы, избавиться от зависимости — это важная, но, пожалуй, не основная цель участия в спектакле, отмечает творческая группа. Главным для них оказалась возможность, которая дается только театром — возможность дарить людям часть себя. И именно это парадоксальным образом не опустошает, а наполняет человека новым смыслом. Подробнее о постановке в нашем репортаже.

 

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.

 
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