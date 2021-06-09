С миру по книжке! Петербуржцы помогают сельским библиотекам обрести новую литературу

09 июня, вторник, 01:41

Безусловно, сегодня нет дефицита книг, можно читать и в электронном виде, и в печатном, и даже в библиотеку идти не обязательно. Но такие безграничные возможности для чтения зачастую у нас с вами, живущих в мегаполисе. В сельской местности все иначе. Библиотека там – оазис культуры. И важно подпитывать его новыми и качественными книгами.

Кикеринской сельской библиотеке на днях исполнилось ровно сто лет. По содержанию работы она считается одной из лучших не только в Волосовском районе, но и в Ленинградской области. Но вот выглядит она до сих пор, как "изба читальня": в деревянном здании с печным отоплением. Здесь все держится на энтузиазме заведующей – Ирине Харионовской. Она руководит библиотекой тридцать четыре года. Да, в ней достаточно книг, но, увы, со страницами желтого цвета, из плохой газетной бумаги, с серыми картинками, мелким шрифтом. Средний возраст изданий – сорок лет.

Ирина Харионовская, Заведующая Кикеринской сельской библиотекой:

"Книги дорожают, а денег на комплектование, на протяжении многих лет - 30-40 тысяч. При средней цене на книгу в 400 рублей, сами можете прикинуть, что я могу на эту сумму купить - 100 книг. У меня в библиотеке 1000 пользователей, из них 300 детей, то есть из этих ста книг детям я могу купить 30 книжек. Это, вообще, просто ничто".



Алексей Родченко и Надежда Орлова - многодетные родители. Со сбора книг для одной из сельских библиотек начался их благотворительный проект "Книгодар". Безвозмездно они собирают книги и отправляют их в маленькие библиотеки в селах и деревнях Ленобласти. В десятки книжных уголков уже направлено тысячи книг.



Алексей Родченко, соавтор благотворительного проекта:

"Мы надеемся, что это разрастется в общероссийский проект.Очень рады, когда приходишь, а рассказывают, что дети ждут книги, а не гаджетов. Конечно, они хотят чего-то нового. Когда нам передали серию книг о Гарри Поттере с волшебными палочками, мы видели, как сами библиотекари делили всякие волшебные средства, они все попробовали. Директор библиотеки тоже палочкой махал".



Чаще всего люди несут волонтерам старые книги из домашних библиотек с формулировкой "нам не нужно, а выкинуть жалко". Но сельским библиотекам с их маленьким метражом больше нужны свежие книги. Особенно большой спрос - на переиздания классики, современные детские и подростковые книги. Пожилые читатели любят сентиментальные романы. Для них книги, как спасение от одиночества. Им книжные доноры без преувеличения помогают жить. Светлана Мурза отдала уже сотню своих книг другому проекту – "Библиотечный Санта". Но суть его та же – сбор книг для сельских библиотек.



Светлана Мурза, Руководитель проекта ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ:

"Представьте себе, что в поселке, где нет Интернета и не всегда телефонная связь, маленький мальчик или девочка прочитают, например, Стива Хоккинга про физику или какую-то научно-популярную книгу. И у нас возможно получится новый Ломоносов, новый ученый, художник, кинемотграфист, кто угодно. Для этого я стала собирать те книжки, которые, мне кажется, будут важны для появления в этой деревне других взглядов на жизнь".



Библиотека, где бы она не находилась, в селе или городе – это всегда культурный центр притяжения. "КУБ" – открылся в новом отдаленном жилом микрорайоне, но уже стал важным общественным местом. Безусловно, сельские библиотеки только мечтают о таком формате. В "КУБе" читатели тоже присоединились к акции сбора книг. И большую часть уже отправили.



Татьяна Смирнова, И.о. заведующей библиотекой:

"Бывает, что приносят книжки немного устаревшие, но они тоже находят своего читателя. Либо они могут попасть в руки людей, которые занимаются беллетристикой. Поэтому каждая книга своего читателя найдет".



Самая лучшая для дарителей эмоция от сельских библиотекарей — когда они достают книги из сумок, открывают их и замирают. Но самая желанная, — когда звучит: "нет, спасибо, у нас все есть, сами готовы делиться книжными дарами с другими".



Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.