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07 марта, вторник, 14:10

Роману Л.Н.Толстого "Анна Каренина" исполняется 140 лет

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Культовому роману "Анна Каренина" в этом году исполняется 140 лет. Где жила героиня знаменитого произведения, в какие театры ходила, и как выглядел Петербург в те времена? Первый канал с участниками литературного квеста решил пройтись по каренинским местам.

Письменный стол, рукопись под стеклом и личные вещи писателя. В литературном музее Пушкинского дома участникам квеста раскрывают первые тайны. Вот он внешний прототип Анны Карениной. Считается, что именно Мария Александровна Гартунг – старшая дочь Пушкина  - и задала весь тон знаменитому произведению. В 1868 году в Туле в доме генерала Тулубьева она знакомится со Львом Толстым, который позже отразит черты её облика в своем романе. Оригинал этого портрета обычно хранится в фондах музея, но в честь 140-летия «Анны Карениной» его показывают посетителям.

Елена Монахова – Хранитель фонда оригинального рисунка и документов литературного музея Пушкинского дома:

"Это пастельный портрет, видите, она уже в темном туалете с ниткой жемчуга на точеной шее, в ее вьющихся курчавых волосах маленькая такая лента из анютиных глазок – вот такую Каренину изобразил Лев Толстой."

Однако, вопрос, который нужно отгадать здесь участникам квеста, кроется совсем в другом портрете. В доме, в котором жил художник, больше других любивший писать Толстого, их ждет следующее задание.

 Ирина Товкалева. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.

 

 
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