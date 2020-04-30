Режим самоизоляции продлевается до 12 мая. Доехать до дачи можно, но праздновать лучше осторожно. О подвигах своих дедов можно рассказать онлайн в проекте "Лента Памяти"

30 апреля, четверг, 12:34

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Но сейчас в центре внимания эпидемия короновирусной инфекции и предпринимаемые меры борьбы с ней.

Режим нерабочих дней продлевается до конца майских праздников, то есть до 11 мая включительно. Это заявил Владимир Путин обратившись к россиянам перед совещанием с губернаторами и руководством медицинского блока. Так же к 5 мая правительству поручено разработать план поэтапного выхода из режима ограничений. Президент поручил разработать и пакет мер по поддержке экономики и людей. Глава государства подчеркнул: своевременные меры позволили сократить темп заболеваемости. Но ситуация еще сложная, и выводы специалистов говорят, что пик эпидемии не пройден.

В сети появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга . Согласно ее данным, на первом месте— Приморский район. Между тем, власти разрешили провести время самоизоляции на даче. Правда, следует помнить, что по пути останавливаться нельзя, в том числе не заезжать в магазины, на рынки или куда-либо еще. Кстати, количество электричек во все направления области будет увеличено. Режим самоизоляции в Ленинградской области продлен до 12 мая.

Все ограничения и карантинные меры в Петербурге продлены до 12 мая. Обращаем внимание, что полиция постоянно патрулирует закрытые для посещения парки и скверы. За нарушение данного постановления грозит административная ответственность в виде штрафа. Полицейские вправе доставить нарушителей в отделение полиции и составить протокол.

Страшная трагедия произошла в Выборге. В пожаре в жилом частном доме погибли двое взрослых и шестеро детей. Пожар произошел ночью 29 апреля. В доме проживала многодетная семья. В данный момент проводятся следственные мероприятия. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём.

Петербуржцы могут рассказать о подвиге своих предков в акции "Лента Памяти". Объявлен старт масштабной мемориальной акции. На сайте проекта "Лена Памяти" и в социальных сетях можно рассказать историю членов своей семьи, поделиться фотографиями из семейного архива, прочитать стихи или исполнить песни о войне и Победе. Самые интересные материалы попадут в эфир "Открытой студии", которая будет работать с восьмого по десятое мая в социальных сетях.

Игорь Цыжонов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.