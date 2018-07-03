Реставрация парка Монрепо

02 июля, понедельник, 13:51

Уникальный скально-ландшафтный парк Монрепо сейчас больше похож на строительную площадку. В прошлом году здесь начались масштабные реставрационные работы, которые продолжаются и сегодня. Реставрируется усадьба, библиотечный флигель, преображается сам парк. И уже в следующем году Монрепо предстанет таким, каким был двести лет назад.

Монрепо — исторический парк и заповедник, находящийся на выборгском острове Твердыш. Парк, основанный двести пятьдесят восемь лет назад, — одна из главных достопримечательностей Выборга. Популярный — в том числе и среди финнов — Монрепо ждал реставрации десятки лет, а работы в парке откладывались много раз.

Строительная техника здесь появилась в апреле прошлого года. И первым делом реставраторы взялись за лечение насаждений парка. К сожалению, под топор пошло четырнадцать процентов от всех деревьев, находящихся в плохом состоянии и представляющих опасность для окружающих. Кстати, реставраторы уже высадили 250 новых крупных деревьев и 7500 кустарников, в числе которых сирень, розы, шиповник и акации. В парке площадью более 160 гектаров реставрируют 35 гектаров исторической территории. Разработка проекта реставрации заняла примерно пять лет. Учитывались планы парка разных десятилетий. Основная задача – вернуть Монрепо исторический облик и утраченное величие.

Алексей Лодыгин, Главный специалист по парковой реставрации:

"Период, начиная с середины 19 века, можно называть периодом некоторого застоя. А 20 век - период утрат. Поэтому мы, отдавая дань уважения к первым двум владельцам баронам Николаи, определили период реставрации парка конец 18 - середина 19 века..."

Реставрацией регулярной части парка сейчас и заняты рабочие. В первую очередь будет сделан Главный усадебный дом. Причем, убранство будет восстановлено таким, каким оно было при бароне Людвиге Генрихе Николаи. Сейчас началась и разборка деревянного библиотечного флигеля. После проведения микологической экспертизы и реставрации бревен, флигель снова соберут...

Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.