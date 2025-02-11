Исторические залы и необычные экспонаты. Обновления в парке Монрепо.

11 февраля, вторник, 11:00

Усадебный дом в музее-заповеднике «Парк Монрепо» открылся после реставрации. Из окон открывается замечательный вид на парк. Владелец усадьбы любил принимать гостей в кабинете. Он расположен так, чтобы солнце светило в окна от восхода и до заката.

В XIX веке парк Монрепо уже был знаменит, многие приезжали сюда, чтобы взглянуть на достопримечательности своими глазами.

Зимними пейзажами, обновлёнными интерьерам усадьбы и необычными экспонатами любовалась и наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург