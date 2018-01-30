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30 января, вторник, 15:27

Рэгби для всех

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За всю историю регби в нашей стране этот вид спорта так и не смог стать по-настоящему массовым. Однако, в Петербурге уверены, что в 21 веке регби имеет все шансы стать действительно популярным занятием.

В конце января уже второй год подряд в Петербурге прошел детский турнир по регби «Непокоренный Ленинград». Турнир имеет международный статус и приезжают сюда не только ближайшие к Петербургу соседи.

Михаил Зарицкий – Президент Федерации регби Санкт-Петербурга, член Высшего совета Федерации регби России:

"Одно дело играть в городе друг с другом, хотя и это мы, безусловно, делаем, и другое дело, когда к нам приезжают ребята из других городов, из наших лидирующих регбийных – из Красноярска, из Зеленограда. Это совсем другой уровень, и то мы даем бой,  играем за 1-2 места, это хороший успех для Петербургского регби."

Успехи детского регби в Петербурге за последние годы впечатляют. Более десятка клубов и школ занимаются регби в разных уголках города. О конкуренции с футболом пока говорить не приходится, но желающих заниматься хватает.

Вадим Пиховкин – Исп. директор Федерации Регби Санкт-Петербурга:

"Игра динамичная, к нам приходят ребята из других видов спорта, из единоборств, которые говорят:  нам хочется жесткости, но хочется в коллективе. Здесь и единоборства, и бег, и футбол. Такой симбиоз многих видов спорта, поэтому детям интересно."

Столицей регби в России по праву считается Красноярск. Представители этого сибирского края на любом турнире выступают в роли фаворитов, Петербургский турнир исключением не был.

Андрей Верхозин – Тренер РК «Енисей СТМ»:

"Регби не так популяризирован в нашей стране. Но в Красноярском крае, в отличие от других регионов нашей страны, благодаря более высокому профессиональному уровню, регби более известен в массах, и есть люди, которые хотят отдать ребенка именно в регби, а не в футбол или баскетбол..."

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург .

 

 

 
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