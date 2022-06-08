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08 июня, среда, 13:50

Вкусный Петербург. Гастрономическое путешествие

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Если вы решили провести свой отпуск в Санкт-Петербурге, то знайте: в вашем плотном графике посещения достопримечательностей нужно оставить внушительное место для гастрономических удовольствий. И речь не столько о пышках и корюшке! Гастротуризм активно развивается в городе на Неве.

Вкусное путешествие начнём с полезного и разнообразного завтрака. А ещё будет обед, кофе-брэйк и ужин. Продолжение следует…

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург

 
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