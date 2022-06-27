По болоту, не замочив ног. Уникальные природные заповедники города

27 июня, понедельник, 13:08

Сестрорецкое болото – самая крупная особо охраняемая природная территория Петербурга и самое большое болото в городе, которое никогда не осушалось. Экотропа появилась здесь три года назад. Деревянные настилы и смотровые площадки помогают пройти по топким местам и полюбоваться редкими видами растений, послушать пение птиц.

Идея другой экотропы "У Лукоморья" - сделать прогулку интересной для детей.

Пока действует противопожарный запрет на посещение лесов и особо охраняемых природных территорий, можно посетить их дистанционно. Для этого созданы 3D туры. Это поможет лучше спланировать уже очное путешествие во второй половине лета.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева и Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург