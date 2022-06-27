01:36 28 июня, понедельник
RSS В избранное
27 июня, понедельник, 13:08

По болоту, не замочив ног. Уникальные природные заповедники города

Версия для печати

Сестрорецкое болото – самая крупная особо охраняемая природная территория Петербурга и самое большое болото в городе, которое никогда не осушалось. Экотропа появилась здесь три года назад. Деревянные настилы и смотровые площадки помогают пройти по топким местам и полюбоваться редкими видами растений, послушать пение птиц.

Идея другой экотропы "У Лукоморья" - сделать прогулку интересной для детей.

Пока действует противопожарный запрет на посещение лесов и особо охраняемых природных территорий, можно посетить их дистанционно. Для этого созданы 3D туры. Это поможет лучше спланировать уже очное путешествие во второй половине лета.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева и Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72